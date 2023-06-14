Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sam Altman Bos OpenAI Pakai Kemeja Batik di Indonesia, Apa Maknanya?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:45 WIB
Sam Altman Bos OpenAI Pakai Kemeja Batik di Indonesia, Apa Maknanya?
Sam Altman, bos Open AI di Indonesia (Foto: MPI/ Tangguh Yudha)
KEDATANGAN Sam Altman, Bos OpenAI ke Indonesia tengah jadi sorotan masyarakat. Salah satunya, karena di kesempatan ini Altman memilih tampil di forum terbuka dengan mengenakan kemeja Batik.

Kedatangan bos ChatGPT tersebut ke Indonesia sebagai tamu utama di acara 'Conversation with Sam Altman' yang digelar di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Hadir di momen penting, Altman diketahui mengenakan kemeja Batik lengan panjang warna coklat gelap, yang ia dipasangkan dengan celana panjang kain warna hitam bergaya formal. MNC Portal coba mengulik makna di balik kemeja motif Batik yang dipilih bos OpenAI tersebut dengan Desainer Motif Batik dan Penggiat Batik Tulis Pewarna Alami, Agnes Dwina Herdiasti.

(Foto: MPI/ Tangguh) 

Agnes mengatakan, kurang lebih desain kemeja Batik sosok bos OpenAI itu adalah kreasi gaya kontemporer.

"Kalau dilihat dari desainnya, sepertinya batik tersebut tergolong kreasi kontemporer walaupun memasukkan simbol-simbol klasik," jelas Agnes kala dihubungi MNC Portal melalui pesan singkat, Rabu (14/6/2023).

Lebih detail, Agnes menjelaskan bahwa pada bagian bawah kemeja Batik tampak gambar burung hybrid burung Garuda dan Bird of Paradise yang saling berhadapan.

"Burung sendiri merupakan simbol pemegang pesan langit kepada manusia, penghubung antara langit (energi maskulin, rohani) dan bumi (feminin, ragawi)," tuturnya lagi.

