5 Model dengan Bayaran Termahal di Dunia, Kendall Jenner Tembus Rp1 Triliun!

MODEL papan atas dunia selalu menjadi sorotan. Selain mendapat popularitas, model-model tersebut juga mengantongi bayaran selangit.

Tak hanya lewat fashion show, penghasilan para model juga bisa dari iklan, pemotretan majalah, serta endorsement lainnya. Lantas, siapa mereka?

Berikut adalah deretan model dengan bayaran termahal yang dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (14/6/2023).

1. Kendall Jenner





Bicara model papan atas, Kendall Jenner pasti menjadi nama pertama yang diperbincangkan. Menurut data yang dimiliki L’officiel, kakak kandung Kylie Jenner itu menerima bayaran hingga USD80 juta atau Rp1,1 triliun dari profesinya tersebut.

Kendall Jenner pernah menjadi salah satu model Victoria Secret yang semakin melambungkan namanya. Pada tahun 2017, ia disebut pernah menjadi bintang iklan dengan bayaran USD400 ribu hingga USD1 juta (Rp5,9 miliar-Rp14 miliar). Beberapa tahun belakangan ini, Kendall Jenner mencoba peruntungan di bidang bisnis dengan meluncurkan merek minuman beralkohol 818 Tequila. Pada tahun 2022, ia disebut memperoleh keuntungan USD45 juta atau Rp668 miliar dari produknya itu.

2. Gisele Bundchen





Selanjutnya, ada model asal Brasil, Gisele Bundchen, yang memperoleh bayaran USD33 juta (Rp490 miliar). Model berusia 42 tahun ini memang sudah pensiun dari kegiatan catwalknya, namun masih terus membintangi iklan dan tampil sebagai model majalah.

Bundchen diketahui bekerja sama dengan beberapa merek ternama, seperti Chanel, Dolce & Gabbana, Dior, H&M, Pantene, Under Armor, dan Carolina Herrera. Dirinya juga menjadi pebisnis dengan meluncurkan brand perawatan kulit dan sepatu pada tahun 2010 silam.

3. Rosie Huntington-Whiteley





Di posisi selanjutnya ada model dan pemain film Rosie Huntington-Whiteley. Bintang Transformers: Dark of the Moon itu memperoleh bayaran USD32 juta atau Rp475 miliar sebagai model. Kini, Rosie lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengurus bisnis kecantikan bernama Rose Inc. Melansir Elle, Rosie turun langsung untuk memilih dan meninjau bahan yang akan digunakan di produk kecantikannya. Selain itu, ia juga memastikan bahwa produknya aman digunakan untuk berbagai jenis kulit.