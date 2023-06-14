Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Model dengan Bayaran Termahal di Dunia, Kendall Jenner Tembus Rp1 Triliun!

Ajeng Wirachmi , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:00 WIB
5 Model dengan Bayaran Termahal di Dunia, Kendall Jenner Tembus Rp1 Triliun!
Kendall Jenner (Foto: Instagram/@kendalljenner)
A
A
A

MODEL papan atas dunia selalu menjadi sorotan. Selain mendapat popularitas, model-model tersebut juga mengantongi bayaran selangit.

Tak hanya lewat fashion show, penghasilan para model juga bisa dari iklan, pemotretan majalah, serta endorsement lainnya. Lantas, siapa mereka? 

Berikut adalah deretan model dengan bayaran termahal yang dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (14/6/2023). 

1. Kendall Jenner

Kendall Jenner

Bicara model papan atas, Kendall Jenner pasti menjadi nama pertama yang diperbincangkan. Menurut data yang dimiliki L’officiel, kakak kandung Kylie Jenner itu menerima bayaran hingga USD80 juta atau Rp1,1 triliun dari profesinya tersebut.

Kendall Jenner pernah menjadi salah satu model Victoria Secret yang semakin melambungkan namanya. Pada tahun 2017, ia disebut pernah menjadi bintang iklan dengan bayaran USD400 ribu hingga USD1 juta (Rp5,9 miliar-Rp14 miliar). Beberapa tahun belakangan ini, Kendall Jenner mencoba peruntungan di bidang bisnis dengan meluncurkan merek minuman beralkohol 818 Tequila. Pada tahun 2022, ia disebut memperoleh keuntungan USD45 juta atau Rp668 miliar dari produknya itu.

2. Gisele Bundchen

Gisele Bundchen

Selanjutnya, ada model asal Brasil, Gisele Bundchen, yang memperoleh bayaran USD33 juta (Rp490 miliar). Model berusia 42 tahun ini memang sudah pensiun dari kegiatan catwalknya, namun masih terus membintangi iklan dan tampil sebagai model majalah.

Bundchen diketahui bekerja sama dengan beberapa merek ternama, seperti Chanel, Dolce & Gabbana, Dior, H&M, Pantene, Under Armor, dan Carolina Herrera. Dirinya juga menjadi pebisnis dengan meluncurkan brand perawatan kulit dan sepatu pada tahun 2010 silam.

3. Rosie Huntington-Whiteley

Rosie Huntington-Whiteley

Di posisi selanjutnya ada model dan pemain film Rosie Huntington-Whiteley. Bintang Transformers: Dark of the Moon itu memperoleh bayaran USD32 juta atau Rp475 miliar sebagai model. Kini, Rosie lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengurus bisnis kecantikan bernama Rose Inc. Melansir Elle, Rosie turun langsung untuk memilih dan meninjau bahan yang akan digunakan di produk kecantikannya. Selain itu, ia juga memastikan bahwa produknya aman digunakan untuk berbagai jenis kulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886/model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/194/3171858/istri_purbaya-OtTj_large.jpg
Kisah Ida Yulidina, Istri Menkeu Purbaya yang Dulunya Seorang Mantan Model Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/194/3090567/wanita_berusia_81_tahun_ikuti_ajang_kecantikan-Bdfr_large.jpg
Inspiratif, Wanita Berusia 81 Tahun Ikuti Ajang Kecantikan: Tahun Terbaik dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/612/3057021/vieranni-Czu6_large.jpg
Potret Model Cantik Vieranni, Pamer Bare Face dengan Baju Oversized
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/612/3053891/velorina_elsatya-XCuq_large.jpg
Tampil Model Cantik Velorina Elsatya dengan Dress Minim, Auranya Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/612/3050377/adelia_ghisel-mPQ4_large.jpg
Model Adelia Ghisel Naik Kuda Pakai Baju Transparan, Bikin Netizen Halu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement