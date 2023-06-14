Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Duh! Jessica Mila Kebingungan Cara Cuci Jubah Pengantin

Hasyim Ashari , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |12:30 WIB
Duh! Jessica Mila Kebingungan Cara Cuci Jubah Pengantin
Jessica Mila, (Foto: Heru Haryono- Okezone)
TAK berbeda dari orang biasa pada umumnya, yang kadang kebingungan cara mencuci baju-baju tertentu. Begitu juga dengan aktris cantik, Jessica Mila.

Mila yang baru saja usai melangsungkan rangkaian panjang gelaran pernikahannya dengana sang suami, Yakup Hasibuan, lewat akun Instagram pribadinya mengaku tengah kebingungan.

Bintang Marrige with Benefits tersebut mengisahkan ia begitu menyayangi jubah, robe gaun pengantin yang sudah menemani di banyak momen bahagia pernikahannya.

"Mau sedikit cerita boleh ya. Di foto ini aku pakai robe yang jadi saksi momen-momen spesial dan berarti selama rangkaian acara pernikahanku kemarin," tulis Jessica Mila dikutip dari akun Instagram miliknya, @jscmila, Rabu (14/6/2023).

Jessica Mila merasa jubah pengantin tersebut, bisa bertambah nilai keistimewaannya bila bisa dikenakan secara turun-temurun karena menjadi warisan keluarga.

"For sure I can say robe ini adalah salah satu baju kesayanganku. Wouldn't it be special kalau baju kesayangan ini bisa aku kasih ke anakku nanti dan diturunin ke generasi berikutnya," tulisnya lagi.

