Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Modis TEN NCT di Fesyen Show YSL, Serba Hitam dan Dramatis!

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:30 WIB
Potret Modis TEN NCT di Fesyen Show YSL, Serba Hitam dan Dramatis!
TEN NCT-WayV, (Foto: Instagram @ten_lee1001)
A
A
A

TEN, salah satu personel NCT dan juga subunit NCT, WayV, turut jadi salah satu bintang dunia yang diundang untuk menghadiri pagelaran busana rumah mode dunia, YSL.

Bukan di Korea, fesyen show YSL ini diselenggarakan langsung di Berlin, Jerman pada 12 Juni 2023 dan mengambil tempat di Neue Nationalgalerie. Fesyen show untuk memamerkan perilisan koleksi pakaian pria Spring-Summer 2024, rancangan dari sang direktur kreatif, Anthony Vaccarello.

Dari sekian banyak bintang dunia yang hadir, TEN berhasil jadi salah satu sosok yang paling mencuri perhatian. Pelantun hits Baby Don’t Stop, Birthday, Love Talk dan Take Off tersebut, seperti dikutip Allkpop, Rabu (14/6/2023) datang dengan gaya penampilan mencolok, dalam ansambel outfit serba hitam. 

(Foto: Instagram @ten_lee1001) 

Kemeja hitam lengan panjang transparan dilengkapi veil-kerudung tembus pandang yang dihiasi dengan motif kupu-kupu di lengan kanan. Dipadukan bersama celana panjang model wide-leg warna hitam, sepatu hitam, serta sarung tangan hitam di tangan kanannya sebagai penyempurna gaya penampilannya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/194/3068361/johnny_nct-HQDG_large.jpg
Tampilan Unik Johnny NCT di Paris Fashion Week, Street Style to Next Level
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/33/3064687/hendery_wayv-soa5_large.jpg
Hendery WayV dan Lucas Terciduk Kencan dengan 2 Perempuan, Fans Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055668/taeil_nct-k58E_large.jpg
Taeil NCT Terlibat Pelecehan Seksual, SM Entertainment: Ini Permasalahan Serius 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055613/taeil_nct-Gu4t_large.jpg
Taeil Keluar dari NCT setelah Terlibat Kasus Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/612/3011988/angga-yunanda-dan-shenina-cinnamon-pemerkan-foto-bareng-nct-dream-eCNo566G1j.jpg
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Pemerkan Foto Bareng NCT Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/612/3011394/viral-nctzen-pakai-gaun-pengantin-nonton-konser-nct-dream-netizen-istrinya-siapa-T1gsRReGzE.jpg
Viral NCTzen Pakai Gaun Pengantin Nonton Konser NCT Dream, Netizen: Istrinya Siapa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement