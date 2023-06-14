Potret Modis TEN NCT di Fesyen Show YSL, Serba Hitam dan Dramatis!

TEN, salah satu personel NCT dan juga subunit NCT, WayV, turut jadi salah satu bintang dunia yang diundang untuk menghadiri pagelaran busana rumah mode dunia, YSL.

Bukan di Korea, fesyen show YSL ini diselenggarakan langsung di Berlin, Jerman pada 12 Juni 2023 dan mengambil tempat di Neue Nationalgalerie. Fesyen show untuk memamerkan perilisan koleksi pakaian pria Spring-Summer 2024, rancangan dari sang direktur kreatif, Anthony Vaccarello.

Dari sekian banyak bintang dunia yang hadir, TEN berhasil jadi salah satu sosok yang paling mencuri perhatian. Pelantun hits Baby Don’t Stop, Birthday, Love Talk dan Take Off tersebut, seperti dikutip Allkpop, Rabu (14/6/2023) datang dengan gaya penampilan mencolok, dalam ansambel outfit serba hitam.

(Foto: Instagram @ten_lee1001)

Kemeja hitam lengan panjang transparan dilengkapi veil-kerudung tembus pandang yang dihiasi dengan motif kupu-kupu di lengan kanan. Dipadukan bersama celana panjang model wide-leg warna hitam, sepatu hitam, serta sarung tangan hitam di tangan kanannya sebagai penyempurna gaya penampilannya.

