Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Wenny Ariani, Pengusaha Cantik yang Punya Anak Biologis dari Rezky Aditya

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:00 WIB
5 Potret Wenny Ariani, Pengusaha Cantik yang Punya Anak Biologis dari Rezky Aditya
Wenny Ariani (Foto: Instagram/@wenny_kekey_real)
A
A
A

SOSOK Wenny Ariani menjadi perbincangan hangat publik terkait gugatannya terhadap aktor Rezky Aditya. Wenny menggugat suami Citra Kirana tersebut untuk mengakui Naira Kaemita Sasmita alias Kekey sebagai anak biologisnya.

Perkembangan terbarunya, Makhamah Agung (MA) menolak kasasi permohonan yang diajukan Rezky Aditya. Rezky dianggap sah sebagai ayah biologis dari putri Wenny Ariani.

Untuk diketahui, Wenny Ariani dan Rezky Aditya sebelumnya memang santer dikabarkan menjalin asmara pada tahun 2012. Saat itu, Wenny sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya.

Wenny Ariani sendiri merupakan seorang pengusaha dengan perusahaan di bidang dunia hiburan. Kini usianya menginjak 40 tahun, meski begitu Wenny tetap awet muda dan cantik.

Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @wenny_kekey_real, Rabu (14/6/2023).

Pose bareng anak

Wenny Ariani

Pertama ada potret cantik Wenny Ariani berpose dengan sang putri. Wenny tampak cantik dengan senyum yang membuat pesona awet mudanya terpancar. Gaya outfitnya yang simpel juga terlihat tetap kece mengenakan baju polos warna olive dengan celana panjang coklat.

Kece dengan ripped jeans

Wenny Ariani

Berikutnya ada potret Wenny Ariany tampil cantik dan kece. Kali ini dia memakai baju polos hijau yang dipadukan ripped jeans. Untuk melengkapi gayanya, Wenny memakai sneakers. Gayanya masih seperti ABG banget bukan?

Foto candid

Wenny Ariani

Berikutnya ada foto candid Wenny Ariani yang terlihat cantik memakai knitwear abu-abu. Dia berpose menopang dagu sembari tersenyum manis yang memancarkan pesona kecantikannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/612/2996276/penampilan-baru-virgoun-jadi-sorotan-tampak-lebih-kurus-dan-bikin-pangling-pUMaxBI0us.jpg
Penampilan Baru Virgoun Jadi Sorotan, Tampak Lebih Kurus dan Bikin Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/612/2888367/kisah-lidya-pratiwi-artis-cantik-yang-dipenjara-karena-pembunuhan-kekasihnya-zTtB1VZ17L.jpg
Kisah Lidya Pratiwi, Artis Cantik yang Dipenjara karena Pembunuhan Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/194/2877700/potret-cantik-sandrinna-michelle-bergaya-lady-boss-bikin-gak-kedip-LPqyIU1F7Q.jpg
Potret Cantik Sandrinna Michelle Bergaya Lady Boss, Bikin Gak Kedip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/612/2868110/potret-aya-ohori-pebulu-tangkis-cantik-jepang-yang-jatuh-cinta-ke-legenda-bulu-tangkis-indonesia-A9pyBb0OOZ.jpg
Potret Aya Ohori, Pebulu Tangkis Cantik Jepang yang Jatuh Cinta ke Legenda Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/194/2859880/5-potret-ayu-anjani-yang-kembali-jadi-janda-ceraikan-suami-usai-dua-bulan-ibu-dan-adiknya-meninggal-N4dHFw5Cti.jpg
5 Potret Ayu Anjani yang Kembali Jadi Janda, Ceraikan Suami Usai Dua Bulan Ibu dan Adiknya Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/194/2852814/8-potret-risma-nilawati-mantan-istri-ferry-maryadi-hot-mama-makin-memesona-vmXfKXHdrC.jpg
8 Potret Risma Nilawati Mantan Istri Ferry Maryadi, Hot Mama Makin Memesona!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement