5 Potret Wenny Ariani, Pengusaha Cantik yang Punya Anak Biologis dari Rezky Aditya

SOSOK Wenny Ariani menjadi perbincangan hangat publik terkait gugatannya terhadap aktor Rezky Aditya. Wenny menggugat suami Citra Kirana tersebut untuk mengakui Naira Kaemita Sasmita alias Kekey sebagai anak biologisnya.

Perkembangan terbarunya, Makhamah Agung (MA) menolak kasasi permohonan yang diajukan Rezky Aditya. Rezky dianggap sah sebagai ayah biologis dari putri Wenny Ariani.

Untuk diketahui, Wenny Ariani dan Rezky Aditya sebelumnya memang santer dikabarkan menjalin asmara pada tahun 2012. Saat itu, Wenny sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya.

Wenny Ariani sendiri merupakan seorang pengusaha dengan perusahaan di bidang dunia hiburan. Kini usianya menginjak 40 tahun, meski begitu Wenny tetap awet muda dan cantik.

Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @wenny_kekey_real, Rabu (14/6/2023).

Pose bareng anak





Pertama ada potret cantik Wenny Ariani berpose dengan sang putri. Wenny tampak cantik dengan senyum yang membuat pesona awet mudanya terpancar. Gaya outfitnya yang simpel juga terlihat tetap kece mengenakan baju polos warna olive dengan celana panjang coklat.

Kece dengan ripped jeans





Berikutnya ada potret Wenny Ariany tampil cantik dan kece. Kali ini dia memakai baju polos hijau yang dipadukan ripped jeans. Untuk melengkapi gayanya, Wenny memakai sneakers. Gayanya masih seperti ABG banget bukan?

Foto candid





Berikutnya ada foto candid Wenny Ariani yang terlihat cantik memakai knitwear abu-abu. Dia berpose menopang dagu sembari tersenyum manis yang memancarkan pesona kecantikannya.