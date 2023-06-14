5 Potret Anastasya Khosasih Pakai Baju Ketat hingga Bra Samar-Samar Terlihat, Bikin Salfok!

GAYA penampilan Anastasya Khosasih hampir selalu menjadi sorotan netizen. Terbaru, selebgram cantik ini mengenakan baju yang membuat bra yang dikenakannya samar-samar terlihat!

Anastasya Khosasih memang dikenal sebagai selebgram yang tak hanya cantik, tetapi juga seksi. Bukan hanya karena kerap tampil berani dengan busana terbuka, tetapi juga ketat.

Seperti penampilan perempuan berusia 22 tahun tersebut baru-baru ini yang diunggah di Instagram pribadinya. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @anastasyakh, Rabu (14/6/2023).

Cantik dan hot





Tampil memakai kacamata, Anastasya Khosasih tampil cantik dan hot dengan outfit yang dikenakannya saat hangout. Dia mengenakan busana atasan halter top berwarna hijau. Baju atasannya ini tampak ketat sehingga bra hitam yang dikenakannya samar-samar terlihat.

Sementara untuk bawahan, perempuan yang akrab disapa Tasya ini memakai celana panjang ketat berwarna putih. Perpaduan outfit ini memperlihat lekuk tubuh Tasya yang seksid aduhai.

Pose candid saat duduk





Berikutnya ada foto candid Anastasya Khosasih sedang duduk sembari memegang kacamata. Bra yang samar-samar terlihat lebih jelas membuatnya gayanya makin hot.

Pose benerin kacamata





Kalau yang satu ini, Tasya berpose membenarkan kacamata dengan ekspresi sedikit aneh. Namun, tetap saja fotonya terlihat seksi dengan outfit yang dikenakan.