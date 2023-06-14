Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Disebut Pakai Baju Sundel Bolong, Aura Kasih Bikin Salfok Netizen: Perfect Body!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |01:00 WIB
Disebut Pakai Baju Sundel Bolong, Aura Kasih Bikin Salfok Netizen: Perfect Body!
Aura Kasih (Foto : Instagram/@aurakasih)
A
A
A

PENAMPILAN Aura Kasih dalam setiap momen memang tidak pernah lepas dari sorotan publik. Termasuk foto-fotonya di media sosial yang kerap menggoda iman kaum pria.

Seperti pada postingan terbarunya ini, Aura kasih seksi dalam balutan busana slim dress. Dia memakai baju sundel bolong dengan aksen cut off di belakang.

"When nothing goes right, go left," tulis Aura Kasih dalam keterang foto yang dikutip dari Instagram @aurakasih, Rabu (14/6/2023).

Potret Aura kasih di unggahan ini tentu saja begitu memesona. Dia berfoto sambil menikmati keindahan laut biru yang ada di depannya. Penasaran seperti apa potret Aura Kasih foto dari belakang? Berikut ulasannya.

1. Pose dari belakang

Aura Kasih

Potret Aura Kasih saat menikmati suasana laut begitu memukau. Dia memakai slim dress cut off warna hijau tosca bermotif. Rambut panjangnya digerai dan dia pose dari belakang sambil menoleh ke arah kamera. Pose dari belakang, Aura Kasih disebut pakai baju sundel bolong.

"Kaya sundel bolong aje tuh baju modelnya," komen @rafly***

"Teh Aura jadi sundel bolong," komen @raff***

"Tutupin ah takut masuk angin," tambah @rozaq***

"Body goal 👍," kata @syai***

"10 PERFECT BODY 🔥🔥👍👍👌🏻👌🏻😉😉," sambung @hwang***

2. Pose melirik

Aura Kasih

Masih dengan pose dari belakang, Aura kasih juga menoleh ke arah kamera dengan tatapan wajah datar. Di foto ini Aura Kasih memilih menggunakan makeup natural dan lipstik warna merah yang membuatnya makin segar.

"Mulai hari ini saya mencintai janda," celetuk @mas_alan***

"Rasanya pengen peluk kak Aura dari belakang dengan mesra sambil bisikin... i will always love you," celoteh @yahya***

"Keren body nya 😍," ujar @amie***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040836/aura_kasih-r4Sv_large.jpg
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement