Disebut Pakai Baju Sundel Bolong, Aura Kasih Bikin Salfok Netizen: Perfect Body!

PENAMPILAN Aura Kasih dalam setiap momen memang tidak pernah lepas dari sorotan publik. Termasuk foto-fotonya di media sosial yang kerap menggoda iman kaum pria.

Seperti pada postingan terbarunya ini, Aura kasih seksi dalam balutan busana slim dress. Dia memakai baju sundel bolong dengan aksen cut off di belakang.

"When nothing goes right, go left," tulis Aura Kasih dalam keterang foto yang dikutip dari Instagram @aurakasih, Rabu (14/6/2023).

Potret Aura kasih di unggahan ini tentu saja begitu memesona. Dia berfoto sambil menikmati keindahan laut biru yang ada di depannya. Penasaran seperti apa potret Aura Kasih foto dari belakang? Berikut ulasannya.

1. Pose dari belakang





Potret Aura Kasih saat menikmati suasana laut begitu memukau. Dia memakai slim dress cut off warna hijau tosca bermotif. Rambut panjangnya digerai dan dia pose dari belakang sambil menoleh ke arah kamera. Pose dari belakang, Aura Kasih disebut pakai baju sundel bolong.

"Kaya sundel bolong aje tuh baju modelnya," komen @rafly***

"Teh Aura jadi sundel bolong," komen @raff***

"Tutupin ah takut masuk angin," tambah @rozaq***

"Body goal 👍," kata @syai***

"10 PERFECT BODY 🔥🔥👍👍👌🏻👌🏻😉😉," sambung @hwang***

2. Pose melirik





Masih dengan pose dari belakang, Aura kasih juga menoleh ke arah kamera dengan tatapan wajah datar. Di foto ini Aura Kasih memilih menggunakan makeup natural dan lipstik warna merah yang membuatnya makin segar.

"Mulai hari ini saya mencintai janda," celetuk @mas_alan***

"Rasanya pengen peluk kak Aura dari belakang dengan mesra sambil bisikin... i will always love you," celoteh @yahya***

"Keren body nya 😍," ujar @amie***