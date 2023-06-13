Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Tanda-tanda Hubungan Asmara Bergerak Terlalu Cepat?

Diva Daniswara , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |23:30 WIB
Apa Tanda-tanda Hubungan Asmara Bergerak Terlalu Cepat?
Kenali sinyal hubungan asmara terlalu terburu-buru, (Foto: Freepik)
TAK sedikit orang ketika memulai pendekatan dengan seseorang yang disukai, terlalu terburu-buru mengambil langkah untuk memutuskan lanjut ke dalam hubungan yang lebih serius.

Padahal, menjalin hubungan asmara terlalu cepat tanpa mengenal pasangan lebih dalam, bisa menimbulkan masalah pada masa yang akan datang loh!

Sebagai antisipasi, atau bahkan yang sudah terlanjur masuk, dan juga mungkin bahkan yang baru ingin memulai, sangat penting untuk mengenali tanda-tandanya. Mewarta Times of India, Selasa (13/6/2023) berikut delapan tanda-tanda hubungan asmaramu bergerak terlalu cepat.

1. Ruang terbatas: Terlalu sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama pasangan, membuat diri merasa kurang memiliki kebebasan, karena terbatasnya ruang untuk diri sendiri.

2. Menghindari pembicaraan penting: Kurangnya komunikasi yang mendalam ketika membahas topik penting, bisa jadi hubungan Anda terlalu bergerak cepat.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
