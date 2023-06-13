Podcast Aksi Nyata: 2023, Tren Outfit Oversize untuk Busana Sehari-hari

LAJU perkembangan fesyen setiap tahunnya kian berubah-ubah dengan cepat. Mulai dari mengeluarkan gaya kekinian, hingga memodifikasi tren jaman dulu (jadul) yang malah cukup banyak digandrungi masyarakat agar tampil fashionable.

Nah, untuk tahun ini, diungkap Aldi Saputra, Marketing Figure & Brand Fashion The F Thing, , bahwa tren fesyen pada 2023 ini cenderung banyak dengan pakaian oversize. Bahkan lini fesyen pun cukup banyak yang mengeluarkan koleksi cutting seperti ini.

"Kalau di 2023 ini lebih banyak keluarnya oversized. Kalau lihat di mall ada cewek pakai oversize look, sneakers, celana pendek itu lagi tren pada tahun ini," ujar Aldi, dalam siaran Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertajuk 'Check and Recheck Sebelum Membeli, Ini Kriteria Daily Wear Berkualitas untuk Aktivitas Sehari-hari', Selasa (13/06/2023).

BACA JUGA:

Aldi juga mengungkapkan, bisa jadi tren pada masa yang sudah lampau hingga kini masih sangat digemari dan tak tenggelam oleh masa.