Ikut Tren Challenge Scarf Game TikTok, Gadis 16 Tahun Ini Meregang Nyawa

SEORANG gadis asal Perancis bernama Christy Sibali Dominique Gloire Gassaille diketahui baru-baru ini meninggal dunia usai mengikuti tantangan blackout challenge dengan “Permainan syal” di aplikasi media sosial, TikTok.

Kematian gadis berusia 16 tahun itu menjadi viral di jagat maya dan jadi sorotan, ia diduga melakukan tantangan yang ramai berseliweran di linimas TikTok yakni dengan mengikatkan mengaitkan kain dengan erat di sekitar leher untuk mencekik dirinya sendiri dengan kencang, mengutip laporan New York Post, Selasa (13/6/2023)

Tujuan dari tantangan yang ia lakukan, adalah semata untuk mendapatkan popularitas dan bisa viral di media sosial. Alih-alih bukannya mendapat popularitas, justru petaka yang datang. Sebab, permainan ini cukup ekstrem dan berbahaya, karena dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, kejang, cedera serius, dan bahkan mengakibatkan kematian.

Alhasil setelah melakukan tantangan tersebut, Christy tidak terselamatkan dan tewas di tempat. Mirisnya, apa yang menimpa Christy bukanlah kali pertama.

(Mendiang Christy Sibali, Foto: NY Post)