HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 14 Juni: Capricorn Kencan dengan Pasangan, Pisces Belajar Percaya dan Terbuka

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 14 Juni: Capricorn Kencan dengan Pasangan, Pisces Belajar Percaya dan Terbuka
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
PENASARAN prediksi cinta dari tanda zodiak Anda hari ini? Dilansir dari YourTango, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan asmara untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

1. Capricorn: Jangan terlalu sibuk bekerja atau beraktivitas sendiri lalu lupa punya pasangan. Yuk hari ini mulai buat kencan malam yang rutin, dedikasikanlah waktu rutin hanya untuk Anda berdua. Rencanakan kegiatan atau nikmati malam yang nyaman. Prioritaskan waktu berkualitas agar cinta berkembang.

2. Aquarius: Aquarius, belajarlah untuk berkomunikasi secara terbuka, hormati batasan satu sama lain, dan ciptakan lingkungan yang aman untuk bisa mengekspresikan diri dengan bebas.

3. Pisces: Terima dan akui kerentanan yang diri miliki, lalu tak perlu sungkan untuk bercerita dan membagikan emosi dan ketakutan terdalam ini dengan pasangan. Ciptakan ruang kepercayaan yang tidak menghakimi, buka hatimu dan biarkan cinta menyembuhkan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
