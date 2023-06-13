Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 14 Juni: Libra Diskusikan Masa Depan, Sagitarius Susun Plan Hidup Sehat

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 14 Juni: Libra Diskusikan Masa Depan, Sagitarius Susun Plan Hidup Sehat
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA penerawangan prediksi cinta dari tanda zodiak Anda hari ini? Dilansir dari YourTango, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan asmara untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio, dan Sagitarius.

1. Libra: Tengah pekan ini jadi waktu pas untuk merencanakan masa depan bersama pasangan, membahas topik sulit yang memang berat seperti kematian dan warisan. Diskusikan keinginan Anda, buat surat wasiat, dan buat pengaturan keuangan bersama.

Komunikasi secara terbuka dan rencanakan semuanya bersama, agar ikatan makin kuat dan juga makin tenang.

2. Scorpio: Selamat para Scorpio hari ini tengah berbunga-bunga, karena Anda akan tahu sendiri ketika sudah menemukan orang yang tepat. Makanya, penting untuk percayai pada intuisi diri sendiri.

3. Sagitarius: Jangan ditunda, hari ini susun rencana hidup sehat bersama pasangan Anda. Mulailah berolahraga dan menyusun pola makan yang sehat dan bergizi bersama-sama. Bisa juga diselingi dengan rencana piknik santai atau masak makanan sehat, intinya mulailah mengembangkan komitmen bersama untuk kesehatan dan kesejahteraan diri.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
