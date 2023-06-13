Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Cowok Pulu-Pulu yang Viral di TikTok

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:50 WIB
Ternyata Ini Arti Cowok Pulu-Pulu yang Viral di TikTok
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TERNYATA ini arti cowok pulu-pulu yang viral di TikTok. Bigunakan dalam percakapan informal.

Bahasa gaul sudah populer di tengah masyarakat sejak tahun 1980an. Namun saat ini bahasa gaul semakin marak di media sosial, terutama TikTok dan Twitter. Seperti contohnya kata cowok pulu-pulu yang kini tengah viral.

Bahasa Gaul

Bagi yang belum tahu, ternyata ini arti cowok pulu-pulu yang viral di TikTok.

Dilansir dari berbagai sumber, kata pulu-pulu sendiri tidak masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan tidak ada arti spesifik mengenai kata tersebut.

Kata cowok pulu-pulu sendiri muncul dari serial kartun asal Malaysia, Upin-Ipin. Dalam salah satu episodenya, Upin dan Ipin beserta teman-temannya yang lain bertemu dengan suku pedalaman bernama Pulu-Pulu.

Halaman:
1 2
      
