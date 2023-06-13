Rekomendasi 100 Nama Bayi Laki-Laki Lahir di Bulan Juni, Ada Bermakna Romantis

REKOMENDASI 100 nama bayi laki-laki di bulan Juni untuk anak tersayang bagi orangtua. Di dalam setiap nama pastilah terselip doa dan harapan untuk sang buah hati.

Oleh karena itu, orangtua selalu mempertimbangkan banyak hal sebelum menamai anaknya.

Nah, berikut rekomendasi 100 nama bayi laki-laki di bulan Juni untuk Anda yang masih bingung mencari nama untuk anak tersayang dilansir dari berbagai sumber:

1. Aaron: Petualang gunung

2. Ace: Pemberani, pemenang

3. Adrian: Pemberani, petualang

4. Archer: Pemanah, petualang

5. Balin: Prajurit terhormat, petualang

6. Bertrand: Seorang petualang

7. Carya: Pengembara, petualang

8. Davie: Cerdas, berjiwa petualang, penuh gairah

9. Don: Petualang

10. Ducan: Prajurit tangguh, petualang