HOME WOMEN LIFE

Viral Pas Foto SIM Wanita Ini Terlalu Cantik, Netizen: Boleh Secakep Ini?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |13:30 WIB
Viral Pas Foto SIM Wanita Ini Terlalu Cantik, Netizen: Boleh Secakep Ini?
Ilustrasi SIM, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SUDAH jadi rahasia umum jika potret atau foto diri di segala macam dokumen resmi negara, misalnya kartu identitas KTP, Paspor atau SIM kebanyakan orang hadir dengan foto yang seadanya bahkan cenderung di bawah rata-rata.

Tapi hal ini tak berlaku bagi seorang wanita satu ini, yang bisa dibilang beruntung untuk urusan foto kartu identitas. Viral di linimasa sosial media, foto SIM dari salah seorang netizen Twitter, @shanikardashian.

Lewat akun Twitter miliknya, Shani memperlihatkan foto cantik dirinya di kartu SIM yang ia miliki. Ya, alih-alih seadanya, pas foto Shani terlihat sangat cantik dan sempurna, lengkap dengan pulasan soft glam make up di wajahnya. Foto SIM sempurna milik Shani yang viral itu terlihat sudah mendapatkan lebih 619 ribu kali penayangan serta lebih dari 17 ribu likes dari para pengguna Twitter.

"Perpanjang SIM," bunyi cuitan @shanikardashian, dikutip pada Selasa (13/6/2023).

 BACA JUGA:

Jika diperhatikan secara detail, dua alis Shani terlihat tergambar rapi proporsional, ditambah kontur hidung dan highlighter yang membuatnya lebih mancung. Wajahnya semakin terlihat cantik dengan pulasan riasan mata cukup bold, eyeliner hitam tajam serta bibir sedikit overline dihiasi lipstik warna mauve yang glossy.

 

Shani menuturkan, polesan make up cantiknya merupakan hasil dari produk-produk brand make up lokal.

"90 persen local products," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
