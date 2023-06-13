10 Potret Rafathar Beraksi Jadi Pemain Timnas Indonesia Versi AI, Disaksikan Messi hingga Wajah Cipung Bikin Salfok!

RAFFI Ahmad mengunggah foto-foto putra sulungnya, Rafathar Malik Ahmad lewat AI yang langsung mencuri perhatian netizen. Di foto tersebut nampak Rafathar menjadi pemain tim nasional (Timnas) sepakbola Indonesia.

Rafathar terlihat tengah beraksi di lapangan memakai baju timnas. Bocah berusia 7 tahun terlihat mengenakan kaus bernomor punggung 17.

“Rafathar suatu hari ceritanya membela Timnas Indonesia di GBK. Semoga ditonton keluarga dan Messi,” tulis Raffi Ahmad dalam keterangan unggahan, dikutip Senin (12/6/2023).

Ilustrasi yang dibuat oleh Digital Jeff O’Neal ini tak hanya memperlihatkan wajah Rafathar, tapi juga keluarga beserta atlet sepakbola Messi yang tengah menonton Rafathar bermain bertanding.

Penasaran seperti apa hasil ilustrasi tersebut? Berikut ulasannya dari Instagram @raffinagitq1717.

1. Serius mengejar bola

Pada ilustrasi ini Rafathar nampak serius dengan mengejar bola di hadapannya. Dia memakai baju jersey tim timnas warna merah.

2. Ganteng seperti aslinya

Masih dengan wajah mengawasi bola dari tim lawan, wajah Rafathar begitu serius. Di ilustrasi ini Rafathar terlihat sangat ganteng dan sangat mirip dengan aslinya.

3. Keren bak atlet sungguhan!

Ilustrasi ini juga menunjukkan Rafathar tengah melakukan sliding untuk siap menendang bola di hadapannya. Gaya Rafathar sangat keren bak atlet sungguhan.

4. Didoakan semoga terwujud

Beda dengan profesi orang tuanya, Rafathar memang memiliki kecintaan yang tinggi pada olahraga sepakbola. Banyak netizen termasuk rekan artis yang mendoakan agar semuanya tercapai.

“Semoga terwujud ya A,” kata @dhealadhe***

“Kok seneng ya liatnya. Dia baik mama ke anaknya,” tambah @ustadz***

5. Pakai nomor punggung 17

Pose dari belakang,Rafathar nampak gagah memakai jersey merah bertuliskan nomor punggung 17. 17 sendiri merupakan nomor dari tanggal ulang tahun ibu dan ayahnya.