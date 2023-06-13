Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Potret Rafathar Beraksi Jadi Pemain Timnas Indonesia Versi AI, Disaksikan Messi hingga Wajah Cipung Bikin Salfok!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:00 WIB
10 Potret Rafathar Beraksi Jadi Pemain Timnas Indonesia Versi AI, Disaksikan Messi hingga Wajah Cipung Bikin Salfok!
Rafathar versi AI (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

RAFFI Ahmad mengunggah foto-foto putra sulungnya, Rafathar Malik Ahmad lewat AI yang langsung mencuri perhatian netizen. Di foto tersebut nampak Rafathar menjadi pemain tim nasional (Timnas) sepakbola Indonesia.

Rafathar terlihat tengah beraksi di lapangan memakai baju timnas. Bocah berusia 7 tahun terlihat mengenakan kaus bernomor punggung 17.

“Rafathar suatu hari ceritanya membela Timnas Indonesia di GBK. Semoga ditonton keluarga dan Messi,” tulis Raffi Ahmad dalam keterangan unggahan, dikutip Senin (12/6/2023).

Ilustrasi yang dibuat oleh Digital Jeff O’Neal ini tak hanya memperlihatkan wajah Rafathar, tapi juga keluarga beserta atlet sepakbola Messi yang tengah menonton Rafathar bermain bertanding.

Penasaran seperti apa hasil ilustrasi tersebut? Berikut ulasannya dari Instagram @raffinagitq1717.

1. Serius mengejar bola

Rafathar AI

Pada ilustrasi ini Rafathar nampak serius dengan mengejar bola di hadapannya. Dia memakai baju jersey tim timnas warna merah.

2. Ganteng seperti aslinya

Rafathar AI

Masih dengan wajah mengawasi bola dari tim lawan, wajah Rafathar begitu serius. Di ilustrasi ini Rafathar terlihat sangat ganteng dan sangat mirip dengan aslinya.

3. Keren bak atlet sungguhan!

Rafathar AI

Ilustrasi ini juga menunjukkan Rafathar tengah melakukan sliding untuk siap menendang bola di hadapannya. Gaya Rafathar sangat keren bak atlet sungguhan.

4. Didoakan semoga terwujud

Rafathar AI

Beda dengan profesi orang tuanya, Rafathar memang memiliki kecintaan yang tinggi pada olahraga sepakbola. Banyak netizen termasuk rekan artis yang mendoakan agar semuanya tercapai.

“Semoga terwujud ya A,” kata @dhealadhe***

“Kok seneng ya liatnya. Dia baik mama ke anaknya,” tambah @ustadz***

5. Pakai nomor punggung 17

Rafathar AI

Pose dari belakang,Rafathar nampak gagah memakai jersey merah bertuliskan nomor punggung 17. 17 sendiri merupakan nomor dari tanggal ulang tahun ibu dan ayahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/629/3181603/raffi-hzpd_large.jpg
Raffi Ahmad Dituding Eksploitasi Anak karena Rayyanza Punya Podcast Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179370/raffi_nagita-68Ok_large.jpg
Raffi Ahmad Ingin Nagita Slavina Hamil Lagi: Doain Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/629/3176606/rayanza-QyjE_large.jpg
4 Potret Gemas Rayyanza Ikutan Lomba Marathon Kids, Pamer Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/629/3166545/rafathar-9dZM_large.jpg
Rafathar Umur Berapa? Disebut Tak Sopan Usai Lontarkan Kata-Kata Ini ke Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164145/raffi_ahmad-qhWZ_large.jpg
Kisah Raffi Ahmad Hidup Sebatang Kara saat SMA, Pilih Kos di Seberang Sekolah karena Takut Telat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/612/3164015/mpok_alpa-kR7H_large.jpg
Profil dan Potret Alfatih Darmadina, Anak Kedua Mpok Alpa yang Ikut Agustusan Bareng Keluarga Raffi Ahmad
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement