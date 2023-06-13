Begini Tampilan Cipung dengan Rambut Baru, Bikin Netizen Makin Gemas!

RAYYANZA Malik Ahmad hadir dengan tampilan potongan rambut berponi baru. Hal menggemaskan ini direkam langsung dari akun sosial media bayi yang akrab disapa Cipung tersebut.

Kegemasan meningkat saat Cipung tersenyum ke arah penontonnya yang sedang dicukur. Apalagi, sesekali muncul Nagita Slavina yang tengah mencukur rambut Rayyanza.

"Gimana nih rambut dan poni baru aku? Hasil karya mama nih," tulis caption Rayyanza, dikutip dari akun instagram @tercipungcipung, Selasa (13/6/2023).

Bukan malah fokus dengan rambut baru bayi yang berusia 1,5 tahun tersebut, penggemar malah menyebutnya ganteng. Bahkan, tak jarang juga mengatakan Rayyanza dengan poni baru mirip Rafathar dahulu saat masih balita.