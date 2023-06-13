6 Cara Mengikat Rambut ala Cewek Korea, Makin Cantik dan Imut!

INGIN tampil imut dan stylish dengan gaya rambut yang khas ala cewek Korea? Tidak perlu khawatir, karena ada beberapa cara mengikat rambut yang bikin tampilan makin cantik dan imut sekaligus.

Dalam artikel ini, kita akan membahas enam ide mengikat rambut ala cewek Korea yang dapat Anda coba. Simak ulasan berikut yang dirangkum dari berbagai sumber,

1. Poni Belah Tengah dengan Kuncir Tinggi





Cara ini sangat populer di kalangan cewek Korea. Anda dapat memisahkan poni secara simetris dengan belahan tengah, lalu mengikat rambut ke atas menjadi kuncir tinggi. Tampilan ini memberikan kesan yang segar, modern, dan feminin.

2. Half Up Bun





Half up bun adalah cara mengikat rambut yang praktis dan tetap terlihat imut. Anda dapat mengambil sebagian rambut dari bagian atas kepala, kemudian mengikatnya menjadi bun atau simpul kecil. Sisanya biarkan terurai dengan lembut. Gaya ini memberikan kesan yang santai namun tetap stylish.

3. Dua Kuncir Samping





Jika Anda ingin tampil dengan gaya yang lebih kasual namun tetap imut, coba ikat rambut menjadi dua kuncir samping. Anda dapat membagi rambut menjadi dua bagian dan mengikatnya di samping kepala. Gaya ini cocok untuk suasana santai atau acara yang lebih kasual.