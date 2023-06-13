5 Tips Gampang Kurangi Bau Badan karena Suhu Lembap, Jauhi Makanan Pedas Termasuk?

BUKAN rahasia lagi kalau Indonesia sebagai negara tropis punya tingkat kelembapan tinggi. Tidak peduli apakah sedag musim kemarau atau musim hujan sekalipun.

Suhu lembap, bukan hanya bikin sumuk dan gerah tapi juga memicu bau badan tak sedap. Bau badan yang tidak sedap yang melekat karena keringat tidak cepat menguap pada cuaca yang lembap. Saat keringat bercampur dengan bakteri pada kulit dapat menimbulkan bau yang tidak sedap.

Parahnya lagi di iklim lembap, keringat dan bakteri di kulit yang bercampur membentuk asam, bisa bikin bau badan jadi bertahan lebih lama daripada di iklim yang lebih kering. Jangan sampai bau badan kita menganggu diri sendiri dan orang lain, diwarta dari Boldsky, Selasa (13/6/2023) berikut lima tips sederhana untuk meminimalisasi, mengurangi bau badan karena suhu lembap.

1. Mandi teratur: Cara termudah alias paling simpel tapi paling efektif dan sangat penting untuk menjaga kebersihan tubuh. Usahakan untuk mandi setidaknya sekali sehari, dan gunakan sabun antibakteri berkualitas baik untuk menghilangkan bau badan. Tetap mandi walau hanya seharian di rumah ya!

2. Pakai busana bahan sejuk: Artinya, pilih mengenakan busana dengan material kain katun dan linen. Dua material kain ini adalah pilihan terbaik di musim hujan kadang panas dan lembap seperti saat ini. Pakaian yang terbuat dari kain sintetis seperti poliester dan nilon malah bikin memerangkap keringat dan kelembapan, yang menyebabkan bau badan.

