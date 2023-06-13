Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Catat! Ini 5 Tips Menghilangkan Luka Bekas Jerawat di Wajah

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:35 WIB
Catat! Ini 5 Tips Menghilangkan Luka Bekas Jerawat di Wajah
Tips simpel hilangkan luka bekas jerawat, (Foto: Times of India)
A
A
A

JERAWAT jadi masalah kulit paling umum yang dihadapi banyak orang, pria, wanita, remaja, hingga sudah dewasa muda pun jerawat masih terus menganggu.

Usai jerawat sembuh, masalah tak berhenti sampai situ karena biasanya jerawat hadir sepaket dengan bekas jerawat. Bekas jerawat yang membuat wajah jadi kurang menarik dan juga membuat kurang percaya diri.

Selain ke dokter kulit, ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan secara rutin untuk membantu menghilangkan bekas jerawat secara perlahan. Intip lima tipsnya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Times of India, Selasa (13/6/2023

1. Rutinitas perawatan kulit yang baik: Artinya secara konsisten melakukan cleansing (pembersihan), pakai toner agar kulit kencang, dan pelembab wajah. Gunakan produk yang cocok untuk jenis kulit, berformula ringan dan lembut, serta hindari pakai produk pembersih yang keras atau abrasif.

2. Lindungi kulit dari sinar matahari: Bekas luka jerawat yang terkena sinar matahari bisa membuatnyajadi lebih gelap dan lebih terlihat. Makanya jangan absen untuk mengoleskan tabir surya minimal dengan SPF 30 atau lebih tinggi setiap kali pergi keluar rumah, bahkan pada hari berawan atau cuaca mendung sekalipun.

Selain itu, pakai topi bertepi lebar dan gunakan pakaian pelindung lainnya misalnya kacamata dan lain-lain jika memungkinkan.

Halaman:
1 2
      
