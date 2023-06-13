Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jennifer Bachdim Olahraga di Treadmill Dior, Berapa Harganya?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |12:30 WIB
Jennifer Bachdim Olahraga di Treadmill Dior, Berapa Harganya?
Jennifer Bachdim, (Foto: Instagram @jenniferbachdim)
JENNIFER Bachdim tak dipungkiri jadi salah satu seleb dan hot mom yang banyak diidolakan para ibu muda saat ini. Bukan hanya gaya parenting dirinya bersama sang suami, Irfan Bachdim yang bikin kagum, tapi juga tampilan visual Jennifer yang dianggap sempurna karena dinilai memiliki body goals.

Ya, meski sudah melahirkan 4 orang anak tidak menghalangi Jennifer untuk tetap punya tubuh slim fit dan kencang. Melalui akun Instagram pribadinya, @jenniferbachdim, Jennifer memang terkenal sebagai penggiat olahraga.

Jennifer kerap membagikan konten hidup sehat dan aktif bergerak, salah satunya diunggah baru-baru ini yang memperlihatkan dirinya sedang asyik berolahraga lari di atas treadmil.

Alat olahraga itu tidak hanya dijadikan arena statis running-nya, tapi juga jadi tempat untuknya standing push-up, scot jump, hingga lompat. Namun bukan jenis olahraga yang dilakoni mama Jen yang menyorot perhatian, justru treadmill yang dipakai lah yang mencuri mata publik.

Bagaimana tidak? Treadmill yang dipakai ternyata salah satu produk keluaran rumah mode ternama dunia, Dior. Berdasarkan penelusuran MNC Portal di jagat maya,  treadmill Jennifer adalah produk keluaran Christian Dior X Technogym. Mengutip laman Sportskeeda, Selasa (13/6/2023) alat tersebut mampu menjadi arena bagi 200 jenis gerakan olahraga dan dijual seharga USD12000 atau sekira Rp178 juta. Fantastis bukan?

Halaman:
1 2
      
