HOME WOMEN HEALTH

Ini Alasan Kenapa Orang Bertubuh Gendut Disukai Nyamuk

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:11 WIB
Ini Alasan Kenapa Orang Bertubuh Gendut Disukai Nyamuk
Orang gendut (Foto: Medical news today)
A
A
A

INI  alasan kenapa orang bertubuh gendut disukai nyamuk perlu diketahui. Apalagi memang kenyataannya orang yang gendut lebih mengeluhkan mereka lebih rentan digigit nyamuk dibandingkan yang lainnya.

Meskipun Anda sudah mandi atau membersihkan diri, orang gendut rentan digigit nyamuk. Namun hal ini ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah, lho.

 nyamuk

"Ada banyak penelitian yang sedang dilakukan tentang senyawa dan bau apa yang dikeluarkan orang yang dapat menarik nyamuk," kata Joe Conlon, PhD, penasihat teknis American Mosquito Control Association seperti dikutip dari laman Times of India.

Nyamuk betina mencari vertebrata untuk digigit guna mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan untuk mengembangkan telur dengan baik. Kemudian untuk nyamuk penggigit, umumnya memilih hewan yang lebih kecil karena mereka tidak memiliki penglihatan terbaik.

Sementara dilansir dari laman Tick Killz, jenis serangga ini juga menggunakan gerakan dan warna untuk menemukan sumber makanan mereka dan tertarik ke target makanan dengan mendeteksi asam laktat, CO2 dan item lainnya.

 

Di mana hal ini orang gendut dan kelebihan berat badan mengeluarkan lebih banyak CO2. Perlu diketahui pula, bahwa nyamuk betina memiliki syaraf khusus untuk mendeteksi CO2. Makanya mereka mengejar orang gendut.

 

Telusuri berita women lainnya
