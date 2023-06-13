Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Konsumsi Mie Instan Dapat Menyebabkan Darah Rendah?

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |07:31 WIB
Benarkah Konsumsi Mie Instan Dapat Menyebabkan Darah Rendah?
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BENARKAH konsumsi mie instan dapat menyebabkan darah rendah yang jarang orang tahu.

Tahukah kamu bahwa setiap paket mie instan terdapat bumbu penyedap rasa. Banyak orang mengonsumsi mie instan karena praktis dan harganya terjangkau.

Meski demikian mengonsumsi mie instan setiap hari dapat menyebabkan konsekuensi serius pada tubuh. Tidak sedikit yang mengaitkan bisa menyebabkan darah rendah.

Benarkah konsumsi mie instan dapat menyebabkan darah rendah sebenarnya tidak terjadi secara langsung. Sebagian besar mie instan tidak mengandung zat besi yang dibutuhkan tubuh.

Darah Rendah

Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin. Mengkonsumsi mie instan terlalu sering dapat menyebabkan tubuh kekurangan hemoglobin dan menyebabkan anemia atau kekurangan darah.

Halaman:
1 2 3
      
