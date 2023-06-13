Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali 4 Gejala Umum Penyakit Jantung pada Wanita, Cewek Wajib Baca!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |22:20 WIB
Kenali 4 Gejala Umum Penyakit Jantung pada Wanita, Cewek Wajib Baca!
Sakit jantung (Foto: Hindustan times)
A
A
A

SELAMA ini penyakit jantung koroner (PJK) menjadi salah satu sakit yang bisa menyebabkan kematian. Menurut Kementerian Kesehatan PJK menjadi penyebab kematian tertinggi pada semua umur setelah stroke.

Gejala dari penyakit jantung bisa berbeda untuk pria dan wanita. Sebagaimana wanita lebih cenderung memiliki gejala seperti ketidaknyamanan dada, sesak napas, mual dan kelelahan ekstrim, berikut rinciannya:

 sakit jantung

1. Nyeri dada, sesak dada, tekanan dada dan ketidaknyamanan dada (angina)

2. Sesak napas

3. Nyeri di leher, rahang, tenggorokan, daerah perut bagian atas atau punggung

4. Nyeri, mati rasa, lemas atau dingin pada kaki atau lengan jika pembuluh darah di area tubuh tersebut menyempit

"Penting untuk memperhatikan gejala jantung dan mendiskusikan masalah dengan penyedia layanan kesehatan. Penyakit jantung (kardiovaskular) terkadang, dapat ditemukan lebih awal dengan pemeriksaan kesehatan secara teratur," keterangan dalam website Mayoclinic.

 BACA JUGA:

Sementara data World Health Organization (WHO) tahun 2012 menunjukkan 17,5 juta orang di dunia meninggal, akibat penyakit kardiovaskuler atau 31% dari 56,5 juta kematian di seluruh dunia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/482/3191074//jantung-rnlj_large.jpeg
Perut Buncit? Bisa Jadi Awal Kerusakan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/482/3190185//alpukat-avle_large.jpg
Alpukat Kaya Manfaat, Dikenal sebagai Sahabat Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/482/3188678//musim_dingin-I0iC_large.jpg
Bahaya Cuaca Dingin bagi Pengidap Penyakit Jantung, Jangan Disepelekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185756//soda-YLtZ_large.jpg
Konsumsi Soda Setiap Hari, Siap-Siap Hadapi 4 Penyakit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/482/3185581//kelebihan_konsumsi_protein_ternyata_bahaya_bagi_kesehatan_jantung-Ol5c_large.jpg
Kelebihan Konsumsi Protein Ternyata Bahaya bagi Kesehatan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3185005//ini_5_makanan_yang_bisa_kurangi_risiko_penyakit-zi1a_large.jpg
Ini 5 Makanan yang Bisa Kurangi Risiko Penyakit Jantung, Stroke dan Kanker hingga Alzheimer 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement