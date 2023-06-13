Kenali 4 Gejala Umum Penyakit Jantung pada Wanita, Cewek Wajib Baca!

SELAMA ini penyakit jantung koroner (PJK) menjadi salah satu sakit yang bisa menyebabkan kematian. Menurut Kementerian Kesehatan PJK menjadi penyebab kematian tertinggi pada semua umur setelah stroke.

Gejala dari penyakit jantung bisa berbeda untuk pria dan wanita. Sebagaimana wanita lebih cenderung memiliki gejala seperti ketidaknyamanan dada, sesak napas, mual dan kelelahan ekstrim, berikut rinciannya:

1. Nyeri dada, sesak dada, tekanan dada dan ketidaknyamanan dada (angina)

2. Sesak napas

3. Nyeri di leher, rahang, tenggorokan, daerah perut bagian atas atau punggung

4. Nyeri, mati rasa, lemas atau dingin pada kaki atau lengan jika pembuluh darah di area tubuh tersebut menyempit

"Penting untuk memperhatikan gejala jantung dan mendiskusikan masalah dengan penyedia layanan kesehatan. Penyakit jantung (kardiovaskular) terkadang, dapat ditemukan lebih awal dengan pemeriksaan kesehatan secara teratur," keterangan dalam website Mayoclinic.

Sementara data World Health Organization (WHO) tahun 2012 menunjukkan 17,5 juta orang di dunia meninggal, akibat penyakit kardiovaskuler atau 31% dari 56,5 juta kematian di seluruh dunia.

