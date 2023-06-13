3 Kelainan Pada Saluran Pencernaan, Salah Satunya Lesi dan Polip

DALAM sistem pencernaan, bukan cuma lambung yang penting untuk diperhatikan kesehatannya. Namun usus juga wajib dijaga kesehatannya.

Apalagi kesehatan usus itu memengaruhi setiap bagian lain dari tubuh, meliputi organ kulit, sistem kekebalan tubuh, siklus tidur, jantung, otak, dan yang lainnya. Oleh karena itu penting untuk menjaga kesehatan usus agar selalu baik.

Dr. dr. Tjahjadi Robert Tedjasaputra, Sp.PD-KGEH, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Konsultan Gastroenterologi Hepatologi RS Siloam Lippo Village menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Oleh karena itu perlu mewaspadai sejumlah kelainan pada saluran pencernaan.

Menurut dokter lulusan Subspesialis Konsultan Gastroenterologi Universitas Indonesia ini, terdapat kapsul endoskopi adalah untuk membantu mendiagnosis kelainan pada saluran pencernaan, antara lain,

1. Lesi dan polip

Kapsul endoskopi dapat membantu dokter dalam menemukan lesi dan ulserasi pada saluran pencernaan yang sulit dijangkau oleh endoskopi konvensional.

2. Crohn's disease dan colitis ulseratif (IBD)

Kapsul endoskopi juga dapat membantu dokter dalam mendiagnosis kembali penyakit Crohn, yakni suatu kondisi peradangan kronis pada saluran pencernaan.

3. Tumor

Kapsul endoskopi dapat membantu menemukan tumor pada saluran pencernaan yang sulit dijangkau pada usus halus.

Ia menerangkan bahwa kapsul endoskopi adalah prosedur pemeriksaan endoskopi yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kapsul yang berisi kamera dan lampu kecil yang dikonsumsi oleh pasien. Jangka waktu aktifnya kapsul tersebut bisa mencapai 12 (dua belas) jam di dalam tubuh.

Kapsul tersebut dapat mengambil gambar dari bagian usus dan mengirimkannya ke penerima sinyal di luar tubuh untuk dianalisis oleh dokter.

“Prosedur ini biasanya digunakan untuk memeriksa usus halus, karena bagian tersebut adalah bagian yang sulit dijangkau dengan endoskopi konvensional” ujar dr. Robert.

