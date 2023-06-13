Berapa Lama Orang Bisa Bertahan Tanpa Tidur?

BERAPA lama orang bisa bertahan tanpa tidur merupakan salah satu moment penting bagi manusia. Selama tertidur, tubuh manusia mengalami pemulihan energi.

Terkadang ada satu situasi dimana seseorang mungkin terpaksa untuk tidak tidur dalam waktu lama. Misalnya saja dalam peperangan atau keadaan genting yang tidak terprediksikan. Lantas berapa lama orang bisa bertahan tanpa tidur dan apa yang terjadi?

Melansir Scientific American, J. Christian Gillin seorang profesor psikiatri di University of California, San Diego menemukan bahwa orang bisa bertahan tanpa tidur selama 11 hari atau 264 jam. Eksperimen itu dilakukan pada tahun 1965 kepada seorang remaja bernama Randy Gardner berusia 17 tahun.

Randy Gardner memenangkan Guinness Book of World Records sebagai proyek pemeran sains yang berhasil bertahan tanpa tidur. Subjek sains lainnya mampu bertahan selama 8 sampai 10 hari saja.

Dalam penelitian tersebut subjek tidak memperlihatkan masalah medis, neurologis, fisiologis, atau kejiwaan yang serius. Hanya saja mereka menunjukan penurunan progresif dan signifikan dalam konsentrasi, motivasi, persepsi, dan proses mental seiring durasi kurang tidur.