HOME WOMEN HEALTH

Waduh, Bandung Jadi Kota Tertinggi Kasus Sifilis di Jabar

Kevi Laras , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |19:09 WIB
Waduh, Bandung Jadi Kota Tertinggi Kasus Sifilis di Jabar
Kena sifilis (Foto: Deposit photos)
A
A
A

KEMENTERIAN Kesehatan memberikan tanggapan terkait laporan kasus sifilis Jawa Barat tertinggi berada di Kota Bandung. Dalam laporannya, disebutkan kasus positifnya mencapai 830 orang.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid angka kasus tinggi karena diikuti dengan peningkatan skrining di daerah tersebut. Sehingga kasusnya bertambah.

 sifilis

"Biasanya lebih banyak terdeteksi karena Dinkes dan puskesmas aktif ke populasi populasi kunci atau beresiko," ujar dr Nadia kepada MNC Portal.

Hal ini mencuat, setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat mencatat, Kota Bandung menjadi daerah tertinggi kasus penyakit sifilis atau raja singa di Jabar. Setelah, pihaknya telah melakukan skrining di beberapa lokasi tertentu.

"Di Kota Bandung dilakukan di sekitar 29.552 pemeriksaan itu hasilnya memang 830 orang positif sifilis. Wilayah lain kita adakan pemeriksaan, cuman angkanya fluktuatif sesuai dengan jumlah kepadatan penduduk, Kota Bandung paling tinggi," kata Kepala Bidang P2P Dinkes Jabar, Rochady HS.

"Kota Bandung tergolong tinggi angkanya, paling tinggi. Tapi kalau kalau dilihat ini aktifnya di area lokalisasi. Kalau dilakukan (skrining) menyeluruh ke setiap rumah, ini angkanya bisa lebih tinggi," jelasnya.

 BACA JUGA:

Perlu diketahui, pada Mei lalu Kemenkes mengungkapkan data kasus Sifilis di Indonesia memang mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi hingga 70 persen dalam waktu 5 tahun terakhir.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
