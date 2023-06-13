6 Gunung Terindah di Indonesia dengan Pemandangan Spektakuler, Surganya Pendaki

Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (Foto: Kemenparekraf)

INDONESIA memiliki banyak gunung yang tersebar dalam 38 provinsi dan beberapa di antaranya digadang-gadang memiliki pemandangan terindah dan spektakuler. Gunung-gunung tersebut jadi favorit para pendaki.

Gunung menjadi salah satu destinasi wisata andalan Indonesia dalam menarik kunjungan wisatawan, bukan hanya dari domestik tapi juga mancanegara.

Banyak turis asing jatuh cinta dengan keindahan gunung di Nusantara.

BACA JUGA:

Berikut 6 gunung dengan pemandangan terindah di Indonesia :

1. Gunung Rinjani, Lombok

Gunung Rinjani dengan tinggi 3.726 Meter di Atas Permukaan Laut ( MDPL) terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rinjani salah satu gunung terfavorit untuk didaki di Indonesia.

Gunung Rinjani

Banyak pendaki jatuh cinta dengan keindahan Gunung Rinjani yang memiliki Danau Segara Anak dengan airnya biru kehijauan dan menyajikan pemandangan alam yang spektakuler.

Mendaki Gunung Rinjani juga memberikan kesempatan untuk menjelajahi kawah gunung yang aktif, yaitu Gunung Baru Jari.

BACA JUGA:

Rinjani merupakan gunung api aktif, sehingga pendaki harus senantiasa mengikuti informasi, aturan dan rambu-rambu saat mendaki.

2. Gunung Bromo, Jawa Timur

Gunung Bromo salah satu gunung berapi paling terkenal di Indonesia. Terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, pemandangan dari Gunung Bromo sungguh menakjubkan.

Gunung Bromo

Anda bisa melihat lanskap luas yang dihiasi oleh lautan pasir, kawah berapi, serta Gunung Semeru yang menjulang gagah di kejauhan.

Keindahan ini akan semakin memukau saat matahari terbit di pagi hari, memberikan pemandangan matahari terbit yang luar biasa di antara kabut yang menyelimuti.