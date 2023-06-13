Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Rekomendasi Destinasi Wisata di Bali saat Liburan Sekolah, Apa Daya Tariknya?

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |17:02 WIB
4 Rekomendasi Destinasi Wisata di Bali saat Liburan Sekolah, Apa Daya Tariknya?
Desa Panglipuran di Bangli, Bali. (Instagram @boengsoe)
A
A
A

TAK lama lagi, pekan liburan sekolah akan tiba. Biasanya, banyak keluarga yang memanfaatkan momentum tersebut untuk berwisata. Pulau Bali selalu menjadi tujuan primadona berkat keindahan alam dan kekentalan budayanya.

Bagi Anda yang sedang merencanakan berlibur ke Bali bersama keluarga saat liburan sekolah, tenang saja.

Airasia Superapp punya rekomendasi destinasi-destinasi yang bisa dikunjungi di Bali sebagaimana dilansir dari ANTARA sebagai berikut.

 BACA JUGA:

Bali Safari Marine Park

Bali Safari Marine Park merupakan konservasi bagi lebih dari 120 spesies satwa liar dan dilindungi, termasuk komodo, orang utan, dan masih banyak lagi.

Di sini, pengunjung bisa berinteraksi lebih dekat dengan satwa liar melalui tur jelajah safari, berbagai pertunjukan atraksi, hingga kesempatan memberi makan hewan.

 Ilustrasi

Bali Safari Marine Park

Selain itu, safari yang terletak di wilayah Gianyar ini juga memiliki area waterpark dan taman hiburan dengan berbagai wahana menarik.

Setelah eksplorasi sehari penuh, Anda dan keluarga bisa melepas lelah di hotel Mara River Safari Lodge yang berlokasi pada area yang sama.

 BACA JUGA:

Desa Penglipuran

Ingin mengajak anak-anak untuk berwisata sambil mengamati keluhuran budaya tradisional Bali? Cobalah kunjungi Desa Penglipuran.

Terletak di Kabupaten Bangli, Desa Penglipuran merupakan satu dari tiga desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia.

 Ilustrasi

Desa Penglipuran

Desa adat ini memiliki tata ruang berkonsep Tri Mandala, yaitu pembagian zona wilayah untuk tempat ibadah, pemukiman, dan pemakaman penduduk.

Ketika menyusuri Desa Penglipuran, Anda juga akan menemukan hutan bambu yang mengelilingi desa. Pelestarian hutan bambu ini dipercaya dapat menjaga keseimbangan antara manusia dan alam semesta.

Telusuri berita women lainnya
