7 Gedung Tertinggi di Pulau Sulawesi, Paling Banyak di Makassar

BEBERAPA kota di Pulau Sulawesi memiliki gedung-gedung tinggi. Meski belum bisa disebut sebagai gedung pencakar langit karena ketinggiannya masih di bawah 150 meter, tapi bangunan-bangunan tersebut menarik perhatian dan jadi tanda kemajuan daerah.

Sedikitnya ada 7 gedung tertinggi di Pulau Sulawesi. Gedung-gedung tersebut ada yang difungsikan sebagai hotel, apartemen, perkantoran, maupun pusat bisnis.

Berikut 7 gedung tertinggi di Pulau Sulawesi :

Vida View Apartment Tower Ashton, Makassar

Vida View Apartment Tower Ashton di Kota Makassar, Sulawesi Selatan adalah gedung tertinggi di Pulau Sulawesi. Bangunan berkonsep residensial dan komersial tersebut bukan hanya dijadikan tempat tinggal, tapi juga lokasi bisnis.

Vida View Apartment Tower Ashton tingginya 142,5 meter. Terdiri dari 3 menara dengan 38 lantai.

Menara Bosowa, Makassar

Menara Bosowa menjadi ikon modern Kota Makassar dengan ketinggian sekitar 120 meter yang terdiri dari 23 lantai. Memiliki desain arsitektur yang elegan, bagunan ini berdirir di tengah kawasan bisnis Makasar.

Vida View Apartment Brentsville Tower

Berikutnya ada Vida View Apartment Brentsville tower yang memiliki ketinggian mencapai 107,7 meter. Lokasinya di Jalan Topaz Raya, Masale, Panakkukang, Kota Makassar ini terdiri dari 35 lantai.

Taman Sari Lagoon, Manado

Selanjutnya adalah Taman Sari Lagoon Kota Manado yang terdiri dari 28 lantai. Adapun lokasi Taman Sari Lagoon berada di Jl Komp. Bahu Mal, Sulawesi Utara.

Bangunan yang terdiri dari apartemen dan hotel berbintang tiga ini menjadi gedung tertinggi dan tercantik di Kota Manado.