Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Pilihan Destinasi Wisata Keluarga di Musim Liburan Sekolah, Berikut Panduan Lengkapnya!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:00 WIB
3 Pilihan Destinasi Wisata Keluarga di Musim Liburan Sekolah, Berikut Panduan Lengkapnya!
Pulau Jeju di Korea Selatan (Foto: Asia Day Trips)
A
A
A

BERLIBUR bersama keluarga memang menjadi kesempatan yang tepat untuk menciptakan kenangan yang berkesan serta menjalin hubungan yang lebih akrab. Apalagi, masa liburan sekolah semakin di depan mata.

Maskapai penerbangan Scoot membagikan sejumlah rekomendasi destinasi wisata keluarga. Tak hanya itu, simak pula panduan saat bepergian bersama keluarga dalam penerbangan jarak jauh dan transit.

Melansir dari ANTARA, berikut tiga rekomendasi tujuan wisata keluarga yang dapat dijadikan pilihan bagi Anda untuk mengisi masa liburan sekolah.

 BACA JUGA:

Singapura

Ragam atraksi, budaya, dan pengalaman yang terjangkau bagi keluarga bisa didapatkan saat berkunjung ke Singapura. Misalnya, Anda dan keluarga bisa menikmati kenyamanan di taman kota dan jalur pejalan kaki hingga aktivitas seru di Pulau Sentosa atau Gardens by the Bay.

 Ilustrasi

Singapura

Kunjungan ke Singapore Zoo yang terkenal dan Bird Paradise yang baru saja dibuka juga akan memberikan pengalaman yang unik serta menyenangkan bagi keluarga.

Jelajahi pula kuliner khas Singapura dengan harga terjangkau dan bersertifikat halal seperti nasi ayam dan laksa di pusat kuliner kaki lima atau hawker centers.

 BACA JUGA:

Penang, Malaysia

Kota ini dikenal dengan karya seni jalanannya yang penuh warna, beserta sajian perpaduan pemandangan antara gedung-gedung pencakar langit dan alam.

Wisatawan yang bepergian dengan keluarga dapat bersenang-senang di berbagai taman petualangan atau menikmati pengalaman budaya di salah satu museum Peranakan atau desa-desa terapung.

 Ilustrasi

Penang, Malaysia

Tak hanya atraksi wisata, Penang juga terkenal sebagai tempat yang tepat bagi para pecinta kuliner dan memiliki banyak pilihan kuliner halal.

 BACA JUGA:

Pulau Jeju, Korea Selatan

Pulau yang menjadi tujuan wisata favorit orang Indonesia ini memiliki pemandangan alam yang rimbun, formasi gunung berapi, hingga pantai yang masih alami. Selain itu, ada pula taman hiburan tematik (theme park) seperti Snoopy Garden atau Maze Land.

Pulau Jeju juga menyediakan banyak pilihan restoran halal yang dekat dengan tempat wisata populer. Ini memudahkan wisatawan untuk menikmati kuliner sekaligus melihat pemandangan Jeju yang menakjubkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement