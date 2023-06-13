Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Palung Terdalam di Indonesia, Kedalamannya Bahkan Melebihi Ketinggian Gunung Puncak Jaya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:00 WIB
7 Palung Terdalam di Indonesia, Kedalamannya Bahkan Melebihi Ketinggian Gunung Puncak Jaya
Pulau Banda di Laut Banda, Maluku. Laut Banda memiliki Palung Weber, titik terdalam Indonesia. (Foto: Instagram @mutiara.t.vani)
A
A
A

SEDIKITNYA ada 7 palung terdalam di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan yang luas dan terdapat sejumlah palung-palung laut yang sangat dalam.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa luas lautan Indonesia mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan terdapat 17.499 pulau di dalamnya.

Letak Indonesia yang berada di antara pertemuan lempeng tektonik Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik memunculkan banyak palung yang sangat dalam di lautan.

 BACA JUGA:

Berikut 7 palung terdalam di Indonesia sebagai dikutip dari Indonesia Baik, website yang dikelola Kemenkominfo.

Palung Weber

Palung Weber terletak di Laut Banda, Kepulauan Maluku. Palung ini terbentuk akibat pertemuan antara ketiga lempeng yang mengapit wilayah Indonesia.

Palung Weber diyakini sebagai titik terdalam laut di Indonesia dengan kedalaman mencapai 7.440 meter, melebihi Puncak Jaya yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia yang hanya 4.884 meter.

 BACA JUGA:

Palung Jawa

Palung Jawa berada di sebelah timur Samudera Hindia. Tidak hanya titik terdalam kedua di Indonesia, Palung Jawa juga merupakan titik terdalam kedua di Samudera Hindia setelah Palung Diamantina di Australia Barat.

Diketahui, titik terdalam palung ini mencapai 7.140 meter. 

Palung Buton

Palung Buton berada di Sulawesi Tenggara. Titik terdalam palung ini berada di kedalaman 4.180 meter. Menariknya, Palung Buton ditemukan secara tidak sengaja karena adanya kegiatan yang disebut Ekspedisi Snellius I.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/549/2946294/5-zodiak-pencinta-traveling-kamu-termasuk-gak-VS8UyYjPXo.jpg
5 Zodiak Pencinta Traveling, Kamu Termasuk Gak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945870/mengenal-3-suku-manusia-kerdil-di-indonesia-89PmXG8x6B.jpg
Mengenal 3 Suku Manusia Kerdil di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939898/sholah-athiyah-sang-miliarder-yang-jadi-pegawai-allah-kekayaannya-banyak-disedekahkan-8mzeA7xBnD.JPG
Sholah Athiyah sang Miliarder yang Jadi Pegawai Allah, Kekayaannya Banyak Disedekahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939875/bermitra-dengan-allah-ini-kunci-sholah-athiyah-jadi-miliarder-yang-menginspirasi-dunia-0CleMbROKV.jpg
Bermitra dengan Allah, Ini Kunci Sholah Athiyah Jadi Miliarder yang Menginspirasi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939853/kisah-sholah-athiyah-pemuda-miskin-yang-sukses-bangun-universitas-hingga-baitul-mal-hPa8Ii1Xg1.jpg
Kisah Sholah Athiyah, Pemuda Miskin yang Sukses Bangun Universitas Hingga Baitul Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/406/2938235/merinding-ramalan-nostradamus-2024-dunia-akan-didera-perang-besar-dan-kelaparan-jEpcQ10sPU.JPG
Merinding! Ramalan Nostradamus 2024, Dunia Akan Didera Perang Besar dan Kelaparan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement