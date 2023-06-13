7 Palung Terdalam di Indonesia, Kedalamannya Bahkan Melebihi Ketinggian Gunung Puncak Jaya

Pulau Banda di Laut Banda, Maluku. Laut Banda memiliki Palung Weber, titik terdalam Indonesia. (Foto: Instagram @mutiara.t.vani)

SEDIKITNYA ada 7 palung terdalam di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan yang luas dan terdapat sejumlah palung-palung laut yang sangat dalam.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa luas lautan Indonesia mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan terdapat 17.499 pulau di dalamnya.

Letak Indonesia yang berada di antara pertemuan lempeng tektonik Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik memunculkan banyak palung yang sangat dalam di lautan.

Berikut 7 palung terdalam di Indonesia sebagai dikutip dari Indonesia Baik, website yang dikelola Kemenkominfo.

Palung Weber

Palung Weber terletak di Laut Banda, Kepulauan Maluku. Palung ini terbentuk akibat pertemuan antara ketiga lempeng yang mengapit wilayah Indonesia.

Palung Weber diyakini sebagai titik terdalam laut di Indonesia dengan kedalaman mencapai 7.440 meter, melebihi Puncak Jaya yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia yang hanya 4.884 meter.

Palung Jawa

Palung Jawa berada di sebelah timur Samudera Hindia. Tidak hanya titik terdalam kedua di Indonesia, Palung Jawa juga merupakan titik terdalam kedua di Samudera Hindia setelah Palung Diamantina di Australia Barat.

Diketahui, titik terdalam palung ini mencapai 7.140 meter.

Palung Buton

Palung Buton berada di Sulawesi Tenggara. Titik terdalam palung ini berada di kedalaman 4.180 meter. Menariknya, Palung Buton ditemukan secara tidak sengaja karena adanya kegiatan yang disebut Ekspedisi Snellius I.