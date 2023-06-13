Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Rekomendasi Tempat Glamping Seru di Bali, Bertabur Fasilitas Memanjakan Bikin Ogah Pulang

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |07:02 WIB
6 Rekomendasi Tempat Glamping Seru di Bali, Bertabur Fasilitas Memanjakan Bikin Ogah Pulang
Bali Jungle Camping (Foto: Instagram/@amerta_experience)
A
A
A

SEBANYAK 6 tempat glamping di Bali ini mungkin bisa Anda jadikan referensi untuk berlibur. Bali merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

Pulau Bali tidak hanya menyajikan keragaman budaya yang masih lestari, namun juga keindahan alam yang memukau. Bahkan keindahan dan kebudayaan Bali sampai terkenal ke mancanegara sejak dulu.

Jika Anda bosan menginap di hotel ketika ke Bali, Anda mungkin bisa mencoba hal baru, yaitu menginap di glamping. Berikut 6 rekomendasi tempat glamping di Bali;

1. Bamboo Mount Batur

Bamboo Mount Batur berlokasi di kawasan Gunung Batur. Tentu tidak diragukan lagi keindahannya. Mengingat Gunung Batur memiliki pesona alam yang indah dengan udara yang sejuk dan tenang.

Fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola juga cukup lengkap. Di sini juga terdapat restoran, bar, taman, hingga sewa sepeda gratis.

2. Tropical Glamping Bali

Glamping yang satu ini sayang untuk dilewatkan, apalagi bagi Anda yang baru menikah. Tropical Glamping Bali rupanya cocok dijadikan tempat untuk menginap selama honeymoon.

Infografis Perbedaan Camping dan Glamping

Pasalnya, Tropical Glamping Bali menyajikan view yang langsung menuju ke laut. Konsep dari glamping ini juga unik dan cantik. Lokasinya tidak begitu jauh dari Pantai Diamond.

3. Bali Jungle Camping

Bagi yang menyukai suasana hutan mungkin akan tertarik dengan Bali Jungle Camping. Glamping yang berlokasi di Desa Padangan ini terletak di tengah hutan yang masih asri.

Konsep dan desain glampingnya pun cukup unik dan instagramable. Fasilitasnya pun cukup memadai, seperti WiFi, listrik, dan juga restoran dengan menu lokal dan western juga ada.

4. Romantic Bubble Dome Ubud

Jika Anda ingin menginap dengan pengalaman baru, cobalah untuk menginap di Romantic Bubble Dome Ubud. Konsep glamping ini sangat unik, Anda akan bermalam di dalam sebauh gelembung transparan. Sehingga di malam hari Anda bisa melihat indahnya bintang.

Meski transparan, Anda tetap mendapatkan privasi karena setiap dome akan dibatasi dengan tembok. Fasilitas yang ditawarkan oleh pihak pengelola juga cukup lengkap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement