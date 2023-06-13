6 Rekomendasi Tempat Glamping Seru di Bali, Bertabur Fasilitas Memanjakan Bikin Ogah Pulang

SEBANYAK 6 tempat glamping di Bali ini mungkin bisa Anda jadikan referensi untuk berlibur. Bali merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

Pulau Bali tidak hanya menyajikan keragaman budaya yang masih lestari, namun juga keindahan alam yang memukau. Bahkan keindahan dan kebudayaan Bali sampai terkenal ke mancanegara sejak dulu.

Jika Anda bosan menginap di hotel ketika ke Bali, Anda mungkin bisa mencoba hal baru, yaitu menginap di glamping. Berikut 6 rekomendasi tempat glamping di Bali;

1. Bamboo Mount Batur

Bamboo Mount Batur berlokasi di kawasan Gunung Batur. Tentu tidak diragukan lagi keindahannya. Mengingat Gunung Batur memiliki pesona alam yang indah dengan udara yang sejuk dan tenang.

Fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola juga cukup lengkap. Di sini juga terdapat restoran, bar, taman, hingga sewa sepeda gratis.

2. Tropical Glamping Bali

Glamping yang satu ini sayang untuk dilewatkan, apalagi bagi Anda yang baru menikah. Tropical Glamping Bali rupanya cocok dijadikan tempat untuk menginap selama honeymoon.

Pasalnya, Tropical Glamping Bali menyajikan view yang langsung menuju ke laut. Konsep dari glamping ini juga unik dan cantik. Lokasinya tidak begitu jauh dari Pantai Diamond.

3. Bali Jungle Camping

Bagi yang menyukai suasana hutan mungkin akan tertarik dengan Bali Jungle Camping. Glamping yang berlokasi di Desa Padangan ini terletak di tengah hutan yang masih asri.

Konsep dan desain glampingnya pun cukup unik dan instagramable. Fasilitasnya pun cukup memadai, seperti WiFi, listrik, dan juga restoran dengan menu lokal dan western juga ada.

4. Romantic Bubble Dome Ubud

Jika Anda ingin menginap dengan pengalaman baru, cobalah untuk menginap di Romantic Bubble Dome Ubud. Konsep glamping ini sangat unik, Anda akan bermalam di dalam sebauh gelembung transparan. Sehingga di malam hari Anda bisa melihat indahnya bintang.

Meski transparan, Anda tetap mendapatkan privasi karena setiap dome akan dibatasi dengan tembok. Fasilitas yang ditawarkan oleh pihak pengelola juga cukup lengkap.