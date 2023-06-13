Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah Hotel Terdalam di Dunia, Rasakan Sensasi Tidur di Kedalaman 419 Meter Bawah Tanah

Raden Yusuf Nayamenggala , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:01 WIB
Inilah Hotel Terdalam di Dunia, Rasakan Sensasi Tidur di Kedalaman 419 Meter Bawah Tanah
Hotel Deep Sleep di Wales. (Foto: Go Below/Oddity Central)
A
A
A

HOTEL dengan gedung yang menjulang tinggi sudah lazim terlihat di dunia. Namun, pernahkah membayangkan ada hotel yang berada di kedalaman 419 meter di bawah tanah?

Ya, Hotel Deep Sleep namanya. Terletak di kedalaman 1.375 kaki atau 419 meter di bawah pegunungan Snowdonia, Wales, Britania Raya, hotel unik ini menawarkan sensasi dan pengalaman tak biasa kepada tamunya.

Berada dalam tambang batu tulis Cwmorthin yang terbengkalai, Deep Sleep digadang-gadang sebagai hotel terdalam di dunia.

 BACA JUGA:

Melansir dari Oddity Central, Hotel Deep Sleep terdiri dari empat kabin tempat tidur twin pribadi, kamar gua dengan tempat tidur double, ruang makan, dan fasilitas toilet. Tarif menginap di Deep Sleep mencapai USD688 atau sekitar Rp10,2 juta per malam.

 

Selain harganya yang cukup mahal, untuk mencapai hotel tersebut Anda harus melintasi rute yang curam dan menantang, dengan melewati jalur poros tambang.

 BACA JUGA:

The Deep Sleep Hotel diresmikan pada April lalu, oleh perusahaan outdoor Go Below, dan hanya buka untuk bisnis satu malam per minggu, yakni pada Sabtu.

Para pelanggan bisa reservasi secara online, dan memulai petualangan pada sabtu malam dengan perjalanan ke pangkalan Go Below, di dekat kota Blaenau Ffestiniog, tempat pemandu terlatih menunggu, yang akan menemani pelanggan ke hotel bawah tanah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/549/3121829/7_rekomendasi_hotel_syariah_di_jakarta_salah_satunya_dekat_pusat_kota-qJUC_large.jpg
7 Rekomendasi Hotel Syariah di Jakarta, Salah Satunya Dekat Pusat Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/406/3118795/swiss_belinn_cawang-lYs2_large.jpg
Swiss-Belhotel International Perluas Pasar di Jakarta, Rebranding Swiss-Belinn Cawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/406/3112250/sisi_gelap_hotel_yang_tak_banyak_diketahui-ULR6_large.jpg
5 Sisi Gelap Hotel yang Tak Banyak Diketahui, Nomor 4 Paling Horor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/408/3082943/hotel_di_benidorm_gunakan_robot_untuk_layani_para_tamu-59HR_large.jpg
Hotel di Benidorm Gunakan Robot untuk Layani Para Tamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/406/3079914/di_tengah_perayaan_diwali_23_hotel_ini_malah_dapat_teror_bom-wJt3_large.jpg
Di Tengah Perayaan Diwali, 23 Hotel Ini Malah Dapat Teror Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/408/3076173/video_viral_seorang_tiktoker_menginap_di_kelilingi_oleh_sekelompok_serigala-JpwH_large.jpg
Video Viral Seorang TikToker Menginap di Kelilingi oleh Sekelompok Serigala
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement