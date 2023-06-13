Inilah Hotel Terdalam di Dunia, Rasakan Sensasi Tidur di Kedalaman 419 Meter Bawah Tanah

HOTEL dengan gedung yang menjulang tinggi sudah lazim terlihat di dunia. Namun, pernahkah membayangkan ada hotel yang berada di kedalaman 419 meter di bawah tanah?

Ya, Hotel Deep Sleep namanya. Terletak di kedalaman 1.375 kaki atau 419 meter di bawah pegunungan Snowdonia, Wales, Britania Raya, hotel unik ini menawarkan sensasi dan pengalaman tak biasa kepada tamunya.

Berada dalam tambang batu tulis Cwmorthin yang terbengkalai, Deep Sleep digadang-gadang sebagai hotel terdalam di dunia.

Melansir dari Oddity Central, Hotel Deep Sleep terdiri dari empat kabin tempat tidur twin pribadi, kamar gua dengan tempat tidur double, ruang makan, dan fasilitas toilet. Tarif menginap di Deep Sleep mencapai USD688 atau sekitar Rp10,2 juta per malam.

Selain harganya yang cukup mahal, untuk mencapai hotel tersebut Anda harus melintasi rute yang curam dan menantang, dengan melewati jalur poros tambang.

The Deep Sleep Hotel diresmikan pada April lalu, oleh perusahaan outdoor Go Below, dan hanya buka untuk bisnis satu malam per minggu, yakni pada Sabtu.

Para pelanggan bisa reservasi secara online, dan memulai petualangan pada sabtu malam dengan perjalanan ke pangkalan Go Below, di dekat kota Blaenau Ffestiniog, tempat pemandu terlatih menunggu, yang akan menemani pelanggan ke hotel bawah tanah.