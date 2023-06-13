Catat, ya... Next Hotel Yogyakarta Gandeng DJ Daniel Satya Special Program "The Social Lover"

NEXT Hotel Yogyakarta akan meramaikan malam special dengan menggelar acara DJ Party bertemakan "The Social Lover" yang akan dimeriahkan oleh DJ Daniel Satya. Acara ini akan berlangsung pada (Rabu 14 Juni 2023) di AHA! Cafe, yang terletak di Jl. Laksda Adisucipto KM 8 Yogyakarta.

DJ Daniel Satya adalah salah satu DJ terkenal dari kolektif "After Office Hour" di Yogyakarta. Dia akan menghibur pengunjung dengan penampilan DJ yang energik mulai dari pukul 10 malam hingga acara selesai.

Selama acara, tamu akan dapat menikmati promo khusus seperti minuman cocktail unggulan seperti Local Pride, mocktail, dan lainnya yang disajikan di AHA! Cafe Jogja.

Acara DJ Party bertemakan "The Social Lover" ini akan menjadi hiburan yang menarik bagi tamu hotel dan pelanggan setia AHA! Cafe Jogja. Selain itu, acara ini juga mencerminkan antusiasme masyarakat Jogja, terutama anak muda, terhadap kegiatan olahraga dan musik. DJ Daniel Satya akan menghadirkan suasana yang penuh semangat dan ritme yang menggugah selera.

Tidak hanya pengalaman musik yang mengesankan, acara ini juga akan menyediakan doorprize dengan hadiah-hadiah menarik bagi para tamu yang hadir. Ini adalah kesempatan yang menarik bagi mereka yang hadir untuk memenangkan hadiah-hadiah istimewa.

BACA JUGA:

"Kami berharap bahwa dengan diadakannya acara ini dapat meningkatkan brand awareness Next Hotel Yogyakarta dan AHA! Cafe Jogja, serta mendukung antusiasme kegiatan positif bagi anak muda Jogja", kata General Manager Next Hotel Yogyakarta, Albert Yonas Kusuma.

Selain acara party Next Hotel juga berencana untuk menyelenggarakan berbagai acara olahraga seperti turnamen e-sport, seminar, workshop, serta pertunjukan musik live kedepannya secara rutin.