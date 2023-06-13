Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apakah Hiu Megalodon Masih Hidup di Palung Mariana?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |15:00 WIB
Apakah Hiu Megalodon Masih Hidup di Palung Mariana?
Hiu besar (Instagram @bigmegalondonshark)
A
A
A

APAKAH ikan hiu megalodon masih hidup di Palung Mariana? Pertanyaan ini mungkin ada di benak sebagian orang mengingat hewan purba raksasa tersebut disebut-sebut pernah ada di palung terdalam di bumi itu.

Hiu megalodon merupakan hiu terbesar yang pernah hidup di bumi. Ukuran panjangnya bisa mencapai 15 sampai 18 meter, tiga kali lipat lebih panjang dari hiu putih besar.

Meski telah lama mendominasi lautan hingga punah 3,6 juta tahun yang lalu, banyak spekulasi dan teori tentang keberadaan megalodon yang masih hidup di Palung Mariana.

 BACA JUGA:

Palung Mariana yang terletak di Samudera Pasifik merupakan palung terdalam di dunia. Kedalaman Palung Mariana sekitar 11.034 di bawah permukaan laut. Lingkungan ekstrim dan tekanan yang luar biasa membuat palung ini mencuri rasa ingin tahu.

Lantas apakah ikan hiu megalodon masih hidup di Palung Mariana hingga saat ini?

 

Melansir dari Natural History Museum, hiu megalodon tidak hidup di Palung Mariana. Kemungkinan mereka sudah punah terlepas dari perkataan Discovery Channel di masa lalu. Jika megalodon masih ada mungkin mereka akan meninggalkan gigitan pada hewan besar lainnya.

 BACA JUGA:

Belum lagi megalodon merupakan spesies ikan air hangat tentu saja mereka tidak mampu bertahan hidup di perairan dalam yang dingin seperti Palung Mariana.

AZ Animal menjelaskan periode pendinginan lautan pada masa prasejarah menjadi faktor kematian megalodon.

Halaman:
1 2
      
