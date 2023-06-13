Adu Tangkas Main FIFA dan Nobar Timnas Match Day di Next Hotel Yogyakarta, Bisa Dapatkan Hadiah Menarik!

NEXT Hotel Yogyakarta dan AHA! Cafe Jogja gelar kegiatan untuk para pecinta bola. Serangkaian acara menarik tersebut merupakan turnamen FIFA 23 Playstation 4 dan Nonton Bareng "nobar" pertandingan persahabatan antara Indonesia VS Palestina yang akan berlangsung pada Rabu, 14 Juni 2023, di AHA! Cafe Jogja, Jl. Laksda Adisucipto KM 8 Yogyakarta.

Acara ini bertujuan untuk memberikan hiburan bagi tamu hotel dan pelanggan setia AHA! Cafe Jogja dengan menyesuaikan minat komunitas muda yang bersemangat di Yogyakarta.

Hiburan dimulai dengan turnamen FIFA PS4 yang akan dimulai pukul 13:00 WIB. Peserta akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan bermain game mereka dalam kompetisi yang intens penuh semangat dan kebersamaan. Para penggemar game dan penggemar FIFA diharapkan akan berkumpul untuk acara yang menarik ini.

BACA JUGA:

Setelah turnamen, akan dilanjutkan dengan kegiatan nobar pertandingan persahabatan antara Indonesia dan Palestina pada pukul 19.30. Acara "Nobar" ini akan mengumpulkan para penggemar sepak bola untuk mendukung Tim Garuda dengan semangat Nasionalis.

"Kegiatan yang digelar Next Hotel Yogyakarta dan AHA! Cafe Jogja bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi tamu dan pelanggan, dengan menampilkan konsep Sporty Cafe dari AHA! Cafe Jogja. Acara ini mengakomodasi minat yang berkembang terhadap kegiatan olahraga dan musik di kalangan pemuda di Yogyakarta", ungkap General Manager Next Hotel Yogyakarta, Albert Yonas Kusuma.

BACA JUGA:

Pria yang sering disapa Jonas ini turut menambahkan bahwa kegiatan yang akan berlangsung ini menjadi kesempatan bagi Next Hotel Yogyakarta dan AHA! Cafe Jogja untuk membangun kegiatan positif bagi pemuda di sekitaran Yogyakarta.

"Untuk kedepan rencananya Next Hotel Yogyakarta akan menyelenggarakan berbagai acara olahraga seperti turnamen e-sport, seminar, dan lokakarya, serta acara musik termasuk DJ Party dan penampilan musik langsung", tambah Yonas.