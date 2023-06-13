Park Hyatt Jakarta dan Kanvaz Patisserie Hadirkan Sajian French Afternoon Tea dengan Sentuhan Indonesia, Wajib Coba!

JIKA berbicara mengenai sejarah Inggris atau Negeri Ratu Elizabeth tentu kurang lengkap tanpa royal family dan teh. Namun, tahukah Anda bahwa ada perjalanan panjang yang membuat teh menjadi minuman favorit di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya hingga menjadi tradisi atau event sosial afternoon tea yang populer hingga saat ini.

Sesuai dengan namanya, afternoon tea dikenal sebagai kegiatan minum teh di sore hari yang merupakan selingan menuju makan malam. Pada umumnya menikmati afternoon tea tidak hanya dengan minuman teh berkualitas saja, melainkan disajikan dengan sejumlah kudapan berupa pastry.

Dikutip dari berbagai sumber, bahwa pukul tiga sampai lima sore adalah waktu yang tepat untuk menyesap secangkir teh hangat dengan beragam kudapan. Tempat untuk menikmati afternoon tea pun cukup beragam, mulai dari restoran, kafe, hingga area dining di hotel yang menyajikan paket afternoon tea.

Di Jakarta ada sejumlah tempat menarik yang bisa menjadi tujuan Anda menikmati afternoon dikala sore hari. Lalu, lokasi mana yang sangat direkomendasikan bagi para penikmat afternoon tea di Ibu Kota?

Nah, di Jakarta ada satu tempat terbaik yang sangat direkomendasikan untuk Anda jika ingin mengajak kolega bersantai menikmati momen afternoon tea di sore hari. Di mana? Betul sekali di Park Hyatt Jakarta, salah satu luxury hotel di Jakarta.

Kenapa? Karena ada yang baru sepanjang bulan Juni hingga Juli tahun ini yang ditawarkan oleh Park Hyatt Jakarta sebagai luxury hotel di Jakarta.

French Afternoon Tea dengan Sentuhan Indonesia

Meskipun afternoon tea identik dengan budaya di Negeri Ratu Elizabeth, namun kali ini salah satu luxury hotel di Jakarta ini menghadirkan kolaborasi dari Chef Ali Saleh dari Park Hyatt Jakarta dan Chef Vincent Nigita dari Kanvaz Pâtisserie yang menghadirkan French Afternoon Tea dengan sentuhan Indonesia.

Bagi Anda penikmat afternoon tea tentu penasaran konsep seperti apa yang akan ditawarkan oleh Chef Vincent Nigita. Seperti diketahui Chef Vincent Nigita merupakan kreator dari “houte couture” hidangan manis yang terinspirasi dari gastronomi Prancis klasik yang dipadukan dengan sentuhan Indonesia.

Selain itu, kepiawaian Chef Ali Saleh dari Park Hyatt Jakarta yang merupakan luxury hotel di Jakarta dalam menyajikan beragam hidangan pastry menjadikan kolaborasi dengan Chef Vincent Nigita menjadi sangat sempurna dalam program French Afternoon Tea dengan sentuhan Indonesia.

Direktur Marketing Communication Park Hyatt Jakarta, Lira N. Dachlan menyampaikan, para periode 16 Juni 2023 sampai 31 Juli 2023, Park Hyatt Jakarta berkolaborasi bersama Kanvaz Pâtisserie dalam menghadirkan program baru Four-Hands Afternoon Tea yang mengusung konsep French Afternoon Tea dengan sentuhan Indonesia.

“Selain sajian pastry Prancis klasik, French Afternoon Tea ini juga menyajikan teh Dammann Frères terbaik. Dengan memadukan kualitas dari kedua chef dengan karakter yang berbeda, tentu ini akan menjadi momen yang tak boleh Anda lewatkan bagi penikmat afternoon tea di Jakarta”, ucap Lira beberapa waktu lalu.