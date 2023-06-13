Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah Penyebab di Prancis Rawan Pencopetan, Traveler Wajib Waspada!

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |08:03 WIB
Inilah Penyebab di Prancis Rawan Pencopetan, Traveler Wajib Waspada!
Wisatawan padati Menara Eiffel, Paris (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
A
A
A

PENYEBAB di Prancis banyak copet menjadi informasi penting yang perlu diketahui. Khususnya bagi pelancong Tanah Air yang baru menginjakan kaki pertama kali di Prancis.

Pelancong dari berbagai negara di dunia harus waspada saat jalan-jalan di Kota Paris, Prancis. Berdasarkan laporan tahun 2019 Metro Paris mencatat telah terjadi 7.485 kasus pencopetan. Padahal tahun sebelumnya kasus pencopetan di terjadi sebanyak 4.721 kasus.

Melansir Travel and Leisure di Prancis banyak copet karena negara ini setiap tahun ramai akan kedatangan para pelancong.

Ketika memasuki waktu libur, banyak orang dari berbagai dunia datang ke Prancis untuk melihat menara Eiffel.

Pengunjung menara Eiffel setiap tahunnya meningkat. Ini membuka kesempatan bagi para pencopet untuk melancarkan aksi jahatnya. Mereka mendatangi tempat ramai yang terdapat banyak wisatawan.

Infografis Kota Paling Ramah Sedunia

Keramaian di menara Eiffel membuat copet dengan mudah berkeliatan. Copet di Prancis selalu mengincar tempat ramai oleh pengunjung. Selain menara Eiffel, copet di Prancis juga berkeliaran station.

Salah satu stasiun dengan tingkat pencopetan tertinggi adalah Stasiun Châtelet-les-Halles. Stasiun ini merupakan tempat tersibuk di pusat kota. Pasalnya orang-orang dari berbagai penjuru transit di stasiun ini.

Wilayah rawan copet selanjutnya adalah stasiun Gare du Nord. Polisi meningkatkan keamanan mereka dengan memantau peron kereta api.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
