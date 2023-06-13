Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Keindahan Gili Labak, Kepingan Surga Paling Memesona di Pulau Garam

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |06:01 WIB
Intip Keindahan Gili Labak, Kepingan Surga Paling Memesona di Pulau Garam
Gili Labak, Sumenep, Jawa Timur (Foto: dok. Fitria Risti Utami)
A
A
A

PULAU Gili Labak Sumenep merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Laut Jawa, tepatnya di sebelah timur laut Kabupaten Sumenep, Madura.

Pulau ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan, dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan terumbu karang yang indah.

Tak hanya itu, pulau ini juga menyajikan suasana yang tenang dan damai, cocok untuk para wisatawan yang ingin melepas penat dari rutinitas sehari-hari.

Bagi Anda yang mencari tempat liburan yang tenang dan jauh dari keramaian kota, Gili Labak Sumenep bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat.

Namun, sebelum berangkat, ada baiknya untuk mengetahui informasi lengkap tentang pulau ini, seperti cara menuju ke sana, akomodasi yang tersedia, aktivitas yang bisa dilakukan, dan sebagainya.

Berikut berbagai aktivitas wisata yang bisa Anda lakukan di Gili Labak Sumenep;

Gili Labak, Sumenep

Gili Labak, Sumenep (Foto: dok. Ahmad Mujadid)

Berenang

Berenang adalah aktivitas wisata yang bisa dilakukan di hampir setiap pantai di Gili Labak Sumenep. Pulau ini memiliki pantai yang indah dan air laut yang jernih dan tenang, sehingga sangat cocok untuk berenang.

Anda dapat menikmati berenang di tengah laut atau di kolam renang alami yang terbentuk di sekitar pantai saat air laut surut.

Selain itu, Anda juga dapat berenang di kolam renang yang dibuat di sekitar penginapan atau villa yang terletak di sekitar pulau. Namun, pastikan untuk selalu memperhatikan keselamatan dan kondisi cuaca saat ingin berenang.

Jangan lupa untuk memakai perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung, terutama jika Anda tidak terlalu mahir berenang

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/406/2952942/ternyata-ini-alasan-wanita-madura-suka-pakai-banyak-perhiasan-emas-SepYThtkbk.JPG
Ternyata Ini Alasan Wanita Madura Suka Pakai Banyak Perhiasan Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/406/2880081/menguak-alasan-kenapa-madura-dijuluki-pulau-garam-Qj1SstaH26.jpg
Menguak Alasan Kenapa Madura Dijuluki Pulau Garam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/406/2843845/mantap-punya-oksigen-terbaik-kedua-di-dunia-pulau-giliyang-sumenep-disambangi-ribuan-wisatawan-Wfk1ZBFyQs.JPG
Mantap! Punya Oksigen Terbaik Kedua di Dunia, Pulau Giliyang Sumenep Disambangi Ribuan Wisatawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/406/2784208/mengenal-arebbe-tradisi-orang-madura-sambut-ramadhan-berikut-maknanya-4qsAcmNZlE.JPG
Mengenal Arebbe, Tradisi Orang Madura Sambut Ramadhan Berikut Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/24/406/2770888/bikin-ngakak-ini-3-desa-bernama-unik-di-madura-iQ2afIRKhU.jpg
Bikin Ngakak, Ini 3 Desa Bernama Unik di Madura!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/406/2737358/carok-duel-maut-dari-madura-untuk-mempertahankan-kehormatan-diri-0tHUHWHF9O.jpg
Carok, Duel Maut dari Madura untuk Mempertahankan Kehormatan Diri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement