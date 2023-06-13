Intip Keindahan Gili Labak, Kepingan Surga Paling Memesona di Pulau Garam

PULAU Gili Labak Sumenep merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Laut Jawa, tepatnya di sebelah timur laut Kabupaten Sumenep, Madura.

Pulau ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan, dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan terumbu karang yang indah.

Tak hanya itu, pulau ini juga menyajikan suasana yang tenang dan damai, cocok untuk para wisatawan yang ingin melepas penat dari rutinitas sehari-hari.

Bagi Anda yang mencari tempat liburan yang tenang dan jauh dari keramaian kota, Gili Labak Sumenep bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat.

Namun, sebelum berangkat, ada baiknya untuk mengetahui informasi lengkap tentang pulau ini, seperti cara menuju ke sana, akomodasi yang tersedia, aktivitas yang bisa dilakukan, dan sebagainya.

Berikut berbagai aktivitas wisata yang bisa Anda lakukan di Gili Labak Sumenep;

Gili Labak, Sumenep (Foto: dok. Ahmad Mujadid)

Berenang

Berenang adalah aktivitas wisata yang bisa dilakukan di hampir setiap pantai di Gili Labak Sumenep. Pulau ini memiliki pantai yang indah dan air laut yang jernih dan tenang, sehingga sangat cocok untuk berenang.

Anda dapat menikmati berenang di tengah laut atau di kolam renang alami yang terbentuk di sekitar pantai saat air laut surut.

Selain itu, Anda juga dapat berenang di kolam renang yang dibuat di sekitar penginapan atau villa yang terletak di sekitar pulau. Namun, pastikan untuk selalu memperhatikan keselamatan dan kondisi cuaca saat ingin berenang.

Jangan lupa untuk memakai perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung, terutama jika Anda tidak terlalu mahir berenang