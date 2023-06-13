Sandiaga Uno Optimis Dampak Resesi Eropa Tak Ganggu Target Kunjungan Wisman

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meyakini dampak resesi Eropa dan Amerika Serikat tidak mengganggu target capaian 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada 2023.

“Yang memasuki zona resesi bukan hanya Eropa tetapi juga Amerika Serikat, pasti ada dampak, namun kami meyakini bahwa target kunjungan wisatawan dari Eropa dan Amerika Serikat masih sesuai dengan apa yang kita canangkan dan justru malah kita naikkan ke angka 8,5 juta secara total,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang dipantau secara daring di Jakarta, seperti melansir ANTARA.

Ia juga menyebut fokus Kemenparekraf adalah pada segmen pariwisata yang berkualitas dengan lama tinggal yang lebih lama serta pengeluaran belanja pada ekonomi lokal yang lebih besar.

Sandi menambahkan, pihaknya juga mengupayakan agar calon wisatawan yang terdampak resesi ini justru memanfaatkan momentum ini untuk melakukan penyegaran atau penyembuhan tekanan jiwa dengan berwisata atau yang dikenal dengan istilah healing.

“Karena adanya resesi ini, justru saatnya mereka menghadapi tekanan ekonomi resesi ini untuk menggunakan tabungan justru untuk healing terutama untuk kesehatan mental, jadi itu yang saya harapkan kerja sama dengan mitra-mitra kita,” paparnya.