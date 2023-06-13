Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Melestarikan Budaya Negeri Seribu Megalit Lewat Festival Tampolore

Antara , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |03:02 WIB
Melestarikan Budaya Negeri Seribu Megalit Lewat Festival Tampolore
Situs Megalit Pokokea di Desa Hanggira, Poso, Sulawesi Tengah (Foto: ANTARA/Basri Marzuki)
A
A
A

DINAS Kebudayaan (Disbud) Sulawesi Tengah terus menggencarkan upaya promosi guna memperkenalkan Sulawesi Tengah sebagai provinsi dengan Negeri Seribu Megalit yang merupakan warisan cagar budaya daerah itu.

"Ini merupakan bentuk komitmen dari Bapak Gubernur menjadikan kawasan megalit sebagai salah satu sektor penunjang pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah," kata Sekretaris Dinas Kebudayaan Sulteng, Rachman Ansyari menyitir ANTARA.

Menurut dia, Sulawesi Tengah memiliki cagar budaya yang berbeda dari provinsi lain, yakni kawasan seribu megalit yang tersebar di Kabupaten Poso.

Infografis Tradisi Sumba Barat

Saat ini, kata dia, kawasan negeri seribu megalit menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsi untuk dikembangkan menjadi ikon objek pariwisata daerah itu.

Ia mengatakan, salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah pihaknya akan menggelar Festival Tampolore pada tanggal 16-18 Juni 2023 mendatang.

Festival itu, menurut dia, merupakan kerja sama antara Dinas Kebudayaan dengan Komunitas Relawan Orang dan Alam (Roa) untuk mempromosikan serta mempublikasikan kawasan megalit yang berada di Lembah Bada, Lembah Behoa dan Lembah Pekurehua.

Halaman:
1 2
      
