2 Event Menarik Digelar Sambut HUT Ke-433 Kota Medan, Ada Apa Saja?

PEMERINTAH Kota Medan, Sumatera Utara, akan menggelar dua event menarik yang potensial mendatangkan wisatawan, yakni Colorful Medan Carnival dan Pesona Indonesia Expo 2023. Event tersebut dihelat dalam rangka menyemarakkan HUT ke-433 Kota Medan.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Yuda P Setiawan menyebut Colorful Medan Carnival 2023 digelar selama dua hari, yakni 30 Juni hingga 1 Juli 2023 di Lapangan Benteng Medan.

"Pada 30 Juni digelar lomba mewarnai dengan peserta 1.000 siswa SD, pameran ekonomi kreatif, dan hiburan band lokal. Di 1 Juli siang ada pawai karnaval dan malam hari panggung hiburan rakyat," kata dia, melansir ANTARA.

Sedangkan ajang Pesona Indonesia Expo 2023, lanjut dia, digelar mulai 2 sampai 9 Juli dengan tempat penyelenggaraan di Hotel Karibia dan Podomoro Delipark Medan.

Ia menjelaskan, pada 2 hingga 4 Juli diisi dengan kegiatan pemilihan Miss Global World Kids & Teen 2023, dan mulai 5 sampai 9 Juli berbagai kegiatan akan digelar di Podomoro Deli Park.

Sejarah Kota Medan sendiri berawal dari suatu kampung didirikan Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura dengan hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590.

"Berbagai materi acara akan menyemarakkan perhelatan ini, di antaranya talkshow, fashion show, fashion runway, dance competition, modeling competition dan music concert," jelasnya.