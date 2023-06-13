Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Coldplay Konser 4 Hari di Singapura, Sandiaga: Jangan Tangisi Susu yang Sudah Tumpah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:33 WIB
Coldplay Konser 4 Hari di Singapura, Sandiaga: Jangan Tangisi Susu yang Sudah Tumpah
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: MNC Media)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengaku, pihaknya sedang mengupayakan membuat paket wisata di Kota Batam dan Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) sebagai peluang konser Coldplay yang digelar selama empat hari di Singapura.

“Dan Singapura jika sudah resmi empat hari (konser Coldplay) kita harus mengambil langkah antisipasi agar (masyarakat Indonesia) tidak berbondong-bodong demikian, apakah mereka bisa berangkat dari Batam, kita akan buatkan paket wisata di Batam,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang dipantau secara daring.

Dengan peluang tersebut, lanjut Sandiaga, pihaknya siap menciptakan peluang wisata di Kota Batam dan Bintan sebagai bagian dari Kepulauan Riau (Kepri) untuk menjadi gerbang kedua kedatangan wisatawan setelah Bali.

Infografis Traveling

Hingga kini pihaknya memang mengakui tengah meminta tambahan satu hari konser sehingga total konser Coldplay di Indonesia digelar dua hari.

Kendati belum mendapatkan jawaban pasti dari pihak penyelenggara konser, mantan Wagub DKI Jakarta itu meminta masyarakat untuk tidak terlalu kecewa dan sedih dengan apa yang terjadi.

“Saya berpikirnya kita jangan terlalu menangisi susu yang sudah tumpah, mangkok susu yang ketendang jadi tumpah, tapi kita cari bagaimana solusinya, mungkin kita buatkan paket wisata tapi menginapkan (penonton konser Coldplay) di Bintan atau Batam.

Halaman:
1 2
      
