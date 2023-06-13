5 Makanan Ini Tak Boleh Dimasak di Panci Presto, Kenapa?

5 makanan tak boleh dimasak dengan panci presto, (Foto:Istock-Times of India)

MEMASAK menggunakan panci presto memang jadi salah satu trik simpel, agar memasak jadi lebih mudah dan tak menggunakan banyak waktu.

Selain lebih cepat, panci presto juga membantu masakan pasti jadi dan matang sempurna. Tapi jangan salah, ternyata tak semua makanan bisa dan boleh dimasak di panci presto loh! Apa saja? Ini dia lima makanan tersebut, melansir NDTV Food, Selasa (13/6/2023)

1. Beras-nasi: Kandungan pati yang ada pada beras jika dimasak di panci prestor, bisa membuat beras jadi melepaskan zat kimia berbahaya yang disebut akrilamida. Ini dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan.

2. Kentang: Kebanyakan dari kita menggunakan panci presto untuk merebus kentang yang memang punya tekstur keras. Namun sama seperti nasi, kentang juga punya kandungan pati yang tinggi. Inilah sebabnya mengapa merebus atau memasaknya dalam panci presto harus dihindari.