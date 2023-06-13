Resep Tempe Sambal Matah yang Praktis dan Enak, Bikin Nambah Nasi Terus!

RESEP berikut ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang belum menemukan ide menu masakan. Menu kali ini yang Okezone rekomendasikan adalah tempe sambal matah.

Cita rasa pedas dan garingnya tempe dijamin bikin Anda mau nambah nasi terus. Cara membuat menu ini terbilang simpel dan praktis.

Bahan-bahan yang dibutuhkan pun mudah didapatkan. Penasaran bagaimana cara membuat menu lezat yang simpel ini?

Berikut resep tempe sambal matah yang dikutip dari akun Instagram @andrianda, Selasa (13/6/2023).

Tempe sambal matah