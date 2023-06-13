Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Tempe Sambal Matah yang Praktis dan Enak, Bikin Nambah Nasi Terus!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:46 WIB
Resep Tempe Sambal Matah yang Praktis dan Enak, Bikin Nambah Nasi Terus!
Resep tempe sambal matah (Foto: Instagram/@andrianda)
A
A
A

RESEP berikut ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang belum menemukan ide menu masakan. Menu kali ini yang Okezone rekomendasikan adalah tempe sambal matah.

Cita rasa pedas dan garingnya tempe dijamin bikin Anda mau nambah nasi terus. Cara membuat menu ini terbilang simpel dan praktis.

Bahan-bahan yang dibutuhkan pun mudah didapatkan. Penasaran bagaimana cara membuat menu lezat yang simpel ini?

Berikut resep tempe sambal matah yang dikutip dari akun Instagram @andrianda, Selasa (13/6/2023).

Tempe sambal matah

Tempe Sambal Matah

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement