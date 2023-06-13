Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Siva Aprilia Pamer Foto Selfie Pakai Baju Transparan Pink, Netizen: Tambah Wow DJ!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |00:06 WIB
Siva Aprilia Pamer Foto Selfie Pakai Baju Transparan Pink, Netizen: Tambah Wow DJ!
Siva Aprilia (Foto: @sivaapriliareal/Instagram)
A
A
A

SIVA Aprilia mencuri perhatian netizen lewat unggahan fotonya baru-baru ini di Instagram. Siva tampil hot dengan baju transparan yang bikin netizen melotot!

"Selpi similikitiii 😝," tulis Disc Jockey sekaligus model berusia 26 tahun tersebut pada caption unggahan fotonya.

Siva Aprilia

Dalam foto selfi tersebut, Siva Aprilia mengenakan bodysuit berwarna pink. Baju tersebut tampak ketat yang membuatnya terlihat seksi.

Selain itu, baju tersebut tampak transparan pada bagian dada. Alhasil, belahan ada Siva yang menyembul samar-samar terlihat dari balik busana. Penampilan perempuan berusia 26 tahun inipun menjadi terkesan begitu seksi.

Halaman:
1 2 3
      
