HOME WOMEN FASHION

Pesona Enzy Storia Pakai Dress Floral di Pemotretan Terbaru, Netizen: Aura Manten Emang Beda

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:13 WIB
Pesona Enzy Storia Pakai Dress Floral di Pemotretan Terbaru, Netizen: Aura Manten Emang Beda
Enzy Storia (Foto: Instagram/@enzystoria)
A
A
A

ARTIS cantik Enzy Storia baru saja menjalani pemotretan. Dia didapuk menjadi model oleh fotografer Dhika Deansa yang sudah langganan memotret para artis Indonesia.

Pada pemotretan terbarunya ini, Enzy mengusung tema floral dengan background bunga warna merah, pink, dan oranye. Dia juga memakai backless dress motif floral.

Aura cantik pengantin baru ini kian terpancar. Berikut potret Enzy Storia jalani pemotretan terbaru seperti dilansir dari Instagram @enzystoria, Selasa (13/6/2023).

1. Aura cantiknya terpancar

Enzy Storia

Potret Enzy Storia dalam pemotretan terbarunya. Dia memilih memakai backless dress floral warna hijau dengan latar hiasan bunga warna pink, merah dan oranye.

Tampilan rambut panjangnya digerai dan diberi aksen gelombang. Di foto ini aura cantik Enzy begitu terpancar.

"Beda yah kalau aura-aura pengantin baru, dilihatnya seger," kata @bahruljak***

"Aura manten emang beda. Dilihat-lihat senyumnya mirip lakinya," tambah @irsmarta***

"Abis nikah tambah cantik nih," komen @kikiii***

2. Pakai makeup nude

Enzy Storia

Pada foto selanjutnya, Enzy pose dengan wajah close up. Dia memakai polesan makeup nuansa nude. Sementara itu area matanya ditambahkan eyeliner sehingga terlihat lebih tajam. Dia berpose tersenyum ke arah kamera.

"Semenjak ada pasangan kelihatan lebih berseri-seri," ujar @sony***

"Barbie hidup," celetuk @tresna***

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
