Begini Cara Memilih Daily Wear agar Tetap Nyaman dan Tak Monoton

PAKAIAN sehari-hari (daily wear) tentunya perlu Anda perhatikan. Terlebih jika ingin bepergian ke tempat umum, hingga berbusana untuk bekerja. Hal ini cukup penting, karena akan berpengaruh terhadap kesan pertama saat bertemu orang lain.

Products Designer, Bensa CacukProducts Designer, Bensa Cacuk mentatakan, fesyen merupakan bagian dari ekspresi pada diri sendiri. Sehingga dapat menggambarkan karakter serta menyesuaikan dengan pemakainya.

"Karena fesyen itu ekspresi kita. Melekat pada keseharian," katanya dalam podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertemakan 'Check and Recheck Sebelum Membeli, Ini Kriteria Daily Wear Berkualitas Untuk Aktivitas Sehari-hari', Selasa (13/06/2023).

Kemudian Marketing Figure & Brand Fashion, Aldi Saputra menambahkan, fesyen tak hanya sekadar untuk gaya-gayaan dan mengikuti tren yang ada. Akan tetapi melainkan, bagian dari personal branding seseorang.

Menurutnya, ini sangat berpengaruh. Di mana gaya pakaian sehari-hari seseorang dapat mencerminkan kesan baik atau sebaliknya di mata orang lain.

"Kalau aku lebih ke personal branding, ya. Karena kalau kita ketemu orang siapapun itu, mau klien, orang yang dikenal, partner pasti penilaian pertamanya itu adalh first impressionnya dulu," terangnya.