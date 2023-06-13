5 Potret Kirana Velovoice, Anak Andika Kangen Band yang Cantik Jelita

NAMA Andika Kangen Band atau Andika Mahesa tak pernah luput dari perhatian publik. Tidak hanya soal kariernya di industri hiburan, tapi juga soal kehidupan pribadinya.

Pelantun lagu Yolanda itu pernah menikah dengan beberapa wanita salah satunya adalah Ade Bunga Nairi. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai satu orang anak bernama Kirana Velovoice.

Andika memang jarang terbuka tentang kehidupan keluarganya, termasuk sang putri. Tapi belakangan dia sering mengajak anaknya untuk menemaninya bekerja.

Sosok sang buah hati itu langsung jadi sorotan karena memiliki wajah yang cantik dan manis. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, Rabu (13/6/2023).

1. Pencinta binatang





Kirana Velovoice memiliki kecintaan pada binatang. Seperti di foto ini dia pose memakai dress warna pink dan sling bag warna senada. Kirana pose berdiri sambil menggendong tas berisi kucing kesayangannya.

2. Pose menguncir rambut





Kirana memang jarang tersorot media, rupanya dia memiliki wajah yang yang manis. Seperti di foto ini dia tampil santai memakai overall motif garis-garis yang dipadukan dengan kaus hitam. Kirana pose bertolak pinggang sambil satu tangannya menguncir rambut.

3. Pakai kebaya





Potret Kirana saat jalani wisuda di sekolahnya, dia tampil menawan dalam balutan kebaya Jawa warna pink yang dipadukan dengan rok batik.

Kirana memilih tampilan rambut diikat setengah dan memakai makeup natural nuansa pink. Tak lupa dia menambahkan aksesori anting pink dan juga kalung. Senyumnya manis banget.