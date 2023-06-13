Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Kirana Velovoice, Anak Andika Kangen Band yang Cantik Jelita

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |07:00 WIB
5 Potret Kirana Velovoice, Anak Andika Kangen Band yang Cantik Jelita
Kirana Velovoice (Foto: Instagram/@kiranavelovoicee)
A
A
A

NAMA Andika Kangen Band atau Andika Mahesa tak pernah luput dari perhatian publik. Tidak hanya soal kariernya di industri hiburan, tapi juga soal kehidupan pribadinya.

Pelantun lagu Yolanda itu pernah menikah dengan beberapa wanita salah satunya adalah Ade Bunga Nairi. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai satu orang anak bernama Kirana Velovoice.

Andika memang jarang terbuka tentang kehidupan keluarganya, termasuk sang putri. Tapi belakangan dia sering mengajak anaknya untuk menemaninya bekerja.

Sosok sang buah hati itu langsung jadi sorotan karena memiliki wajah yang cantik dan manis. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, Rabu (13/6/2023).

1. Pencinta binatang

Kirana Velovoice Anak Andika Kangen Band

Kirana Velovoice memiliki kecintaan pada binatang. Seperti di foto ini dia pose memakai dress warna pink dan sling bag warna senada. Kirana pose berdiri sambil menggendong tas berisi kucing kesayangannya.

2. Pose menguncir rambut

Kirana Velovoice Anak Andika Kangen Band

Kirana memang jarang tersorot media, rupanya dia memiliki wajah yang yang manis. Seperti di foto ini dia tampil santai memakai overall motif garis-garis yang dipadukan dengan kaus hitam. Kirana pose bertolak pinggang sambil satu tangannya menguncir rambut.

3. Pakai kebaya

Kirana Velovoice Anak Andika Kangen Band

Potret Kirana saat jalani wisuda di sekolahnya, dia tampil menawan dalam balutan kebaya Jawa warna pink yang dipadukan dengan rok batik.

Kirana memilih tampilan rambut diikat setengah dan memakai makeup natural nuansa pink. Tak lupa dia menambahkan aksesori anting pink dan juga kalung. Senyumnya manis banget.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
